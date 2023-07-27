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陸「報復性存錢」 半導體庫存調整到Q4

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

中國大陸民眾在疫後存錢心態更濃，很多科技廠對大陸經濟復甦拉抬產業景氣的期待落空。繼台積電下修晶圓代工產值及公司全年營收展望後，聯電共同總經理王石昨天主持線上法說會時表示，由於終端需求疲弱，半導體產業庫存調整將持續至第四季。

昇陽國際半導體董事長暨總經理蔡幸川昨天也說，原本期待大陸疫後「報復性消費」，想不到卻是「報復性存錢或旅遊」，加上大陸出口產業受美中貿易磨擦衝擊，各產業需要調整，加上總體大環境不佳，讓終端需求持續疲弱。

蔡幸川指出，短期內，總體經濟都會面臨大陸經濟復甦帶來的不確定性。至於半導體產業，預估庫存還得在一到二個季度，才會降低至相對健康的水位。

王石表示，大陸復甦速度比預期還慢，總體大環境也疲弱，導致終端需求疲弱，儘管部分產品如電視、個人電腦和伺服器需求有回升，但仍抵銷總體消費力減弱。

王石指出，先前車用和工業等需求相較平穩，但隨著庫存水位上升，客戶也對供應鏈轉趨謹慎，關注景氣變化。

聯電受到需求終端未見起色影響，預估本季出貨量將減少百分之三至四；以美元計價平均銷售單價將小幅提升百分之二；毛利率受單價提升挹注，將微增一到三個百分點，但產能利用率將由第二季的百分之七十一，降至百分之六十四到六十六。預估也將影響單季獲利表現。

蔡幸川指出，雖然市況低於預期，但因配合晶圓代工客戶在先進製程所需再生晶圓業務持續成長，加上昇陽半台中新建的第一期新廠產能陸續開出，公司今年仍會優於去年，下半年營收也有機會逐季創高。

台積電稍早在法說會也表示，因大陸經濟復甦比三個月前看到還要疲弱，總體景氣不佳也讓終端需求不如預期，客戶看法更保守，預期庫存調整可能延續至第四季，因而下修晶圓代工產值從原衰退百分之七到九，下修至衰退百分之十四到十六；台積電今年全年營收以美元計價，由下滑百分之一到六，二度下修至約百分之十。

晶圓代工 台積電 半導體

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