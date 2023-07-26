英特爾攜手台灣生態系夥伴 前進越南辦Intel Solutions Day

台灣英特爾宣布攜手台灣生態系夥伴於本月25日前進越南舉辦Intel Solutions Day，邀請營邦、仁寶、神雲與神通資科（MiTAC）、和碩、雲達、優達科等6家台灣生態系夥伴前往參與。促進台灣生態系接軌國際、拓展更多商業發展的可能性。

英特爾也在會中展出採用最新第4代Intel Xeon可擴充處理器等商業解決方案，並透過主題演講、交流會議，分享台灣在資料中心的發展經驗，以及創造與當地重要系統整合商、電信服務商、製造商、雲端服務業者和金融業者的媒合機會。

越南Intel Solutions Day中，英特爾展示最新的企業解決方案，讓相關資訊從業人員能更了解英特爾的技術優勢與差異性，同時提供生態系業者一個交流平台，共同探索企業的未來挑戰與因應方案。英特爾將越南視為全球供應鏈布局重要的一環，長期以來在此市場積極推動其半導體封裝、測試業務，加上當地資訊產業供應鏈完善並享有人口紅利，對於資訊產業而言，越南擁有優良的投資與市場環境，資訊產業未來成長可期。

英特爾公司業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧表示：「台灣生態系在全球資料中心、雲端基礎建設、伺服器市場皆佔有舉足輕重地位，亦有不少廠商選擇在越南設廠以強化供應鏈韌性。英特爾致力攜手生態系夥伴，不僅是在技術與產品研發上，亦共同開創全球業務新藍海。透過本次在越南舉辦的Intel Solutions Day，我們樂見台灣生態系與當地業者、政府展開對話交流，拓展國際商機，形成驅動世界數位轉型的力量。」