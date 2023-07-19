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ASML 公布第2季財報 DUV營收增加 今年營收估年增逾30%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
晶片微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML）今19日發布2023年第2季財報。路透
晶片微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML）今19日發布2023年第2季財報。路透

晶片微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML）今（19）日發布2023年第2季財報，銷售淨額為69億歐元，淨收入19 億歐元，毛利率為51.3%，第二季度訂單金額為45億歐元，其中16億歐元為 EUV。

ASML 同時公布2023年第3季財測，預估銷售淨額約65億到70億歐元，毛利率約在50%，此外預估2023年營收將比2022年增長30% 以上。

ASML 總裁暨執行長 Peter Wennink 表示 ，第2季的營收為69億歐元，落在先前指引的上緣，毛利率51.3%高出指引，這主要歸功於本季度浸潤式 DUV 營收增加。

Peter Wennink 表示 ，由於總體經濟不確定性依舊持續，不同終端市場的客戶目前更加謹慎，也預期其市場將較晚開始復甦，此外復甦的速度也尚未明朗。然而積壓訂單金額約380億歐元，需求基礎堅實，可應對這些短期的不確定性。

Peter Wennink 表示 ，預估第3季銷售淨額約 65億到70億歐元，毛利率約 50%。預估研發成本約為10億歐元，銷售與管理費用（SG&A）約為2.85億歐元。儘管不確定性增加，但 DUV 營收強勁，因此 ASML 估2023年全年成長強勁，相較於2022年，營收成長率預估逼近30%，毛利率亦可望小幅提升。

另外股票回購計劃近況、發放股息計畫方面，ASML 宣布，普通股每股1.45歐元的期中股息將於2023年8月10日發放。根據目前2022 - 2025年的股票回購計劃，ASML 在第2季回購了價值約5億歐元的股份。

毛利率 營收

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