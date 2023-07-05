英業達AI團隊獲BARN機器人國際挑戰賽亞軍

英業達 AI 研究中心的機器人團隊傳出捷報，該團隊參加 2023 IEEE 機器人與自動化國際研討會 （2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation （ICRA）） 所舉辦的基準自主機器人導航挑戰 （Benchmark Autonomous Robot Navigation （BARN） Challenge） 獲得亞軍。

ICRA 是機器人與自動化領域中規模最大、最負盛名的活動，匯集世界頂尖的學者、研究人員和行業代表參加。

BARN 挑戰的目的就是希望為導航系統創建基準。參賽者必須讓自主機器人盡速通過高度受限環境，且不撞擊到任何障礙物。

此次 BARN 挑戰賽分為兩階段，其中，在初賽的「虛擬環境」競賽中獲得前六名的隊伍，可獲邀至英國倫敦參加2天的「實體」決賽。

本競賽廣邀全世界各方導航好手，為最先進的導航系統創建基準，並在參賽過程中突破自家機器人性能界限。

憑著英業達 AI 團隊在機器人運動 （Locomotion） 、感知 （Perception） 、與操控 （Manipulation）上深厚的底子，及成熟的機器人作業系統 （ROS） 的開發經驗，在眾多國際參賽團隊中脫穎而出，並於初賽及實體決賽中，皆奪得亞軍的頭銜。

英業達資深副總經理陳維超表示，英業達的AI團隊深耕自主導航領域多年，很高興第一次參賽就獲得亞軍的頭銜。

本次挑戰中最困難的部分，是在決賽時，要能夠讓機器人在自主導航的模式下，用最短的時間，成功克服3種不同的狹窄環境。

而在挑戰每一種環境時，團隊需在僅有的30分鐘內，將自行開發的自主導航系統，部署在大會指定的 Jackal 的機器人上，並即時調整系統參數解決突發狀況，確保能夠順利完成3趟的計時自主導航 （每隊限執行5趟）。

另外，在系統設計初期，我們也憑藉的多年的開發經驗與能力，預先解決大部分機器人在虛實整合過程中會面臨的挑戰，成為我們晉級並獲得佳績的基石，更向世界證明英業達的機器人自主導航能力。

英業達指出，AI團隊在來自各國參賽的隊伍中嶄露頭角獲得亞軍，證明英業達的AI技術能夠與世界競爭。在集團多元布局的策略下，AI 技術除了應用在機器人領域，也輔助工廠生產與管理，例如導入並提升自動光學檢測（AOI）解決方案的精準度，實現智慧工廠。

英業達在未來的願景上，期許 AI 團隊持續開發機器人相關技術，並透過優化機器人的運動、感知與操控等能力，提升機器人在「狹窄環境」中的自主導航表現，有利於擴大機器人在工廠生產製造，和輔助日常生活等應用，創造出更大的生產價值及便利生活。