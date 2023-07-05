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英業達AI團隊獲BARN機器人國際挑戰賽亞軍

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
英業達宣布，AI團隊榮獲國際自主機器人導航挑戰賽亞軍。圖／英業達提供。
英業達宣布，AI團隊榮獲國際自主機器人導航挑戰賽亞軍。圖／英業達提供。

英業達 AI 研究中心的機器人團隊傳出捷報，該團隊參加 2023 IEEE 機器人與自動化國際研討會 （2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation （ICRA）） 所舉辦的基準自主機器人導航挑戰 （Benchmark Autonomous Robot Navigation （BARN） Challenge） 獲得亞軍。

ICRA 是機器人與自動化領域中規模最大、最負盛名的活動，匯集世界頂尖的學者、研究人員和行業代表參加。

BARN 挑戰的目的就是希望為導航系統創建基準。參賽者必須讓自主機器人盡速通過高度受限環境，且不撞擊到任何障礙物。

此次 BARN 挑戰賽分為兩階段，其中，在初賽的「虛擬環境」競賽中獲得前六名的隊伍，可獲邀至英國倫敦參加2天的「實體」決賽。

本競賽廣邀全世界各方導航好手，為最先進的導航系統創建基準，並在參賽過程中突破自家機器人性能界限。

憑著英業達 AI 團隊在機器人運動 （Locomotion） 、感知 （Perception） 、與操控 （Manipulation）上深厚的底子，及成熟的機器人作業系統 （ROS） 的開發經驗，在眾多國際參賽團隊中脫穎而出，並於初賽及實體決賽中，皆奪得亞軍的頭銜。

英業達資深副總經理陳維超表示，英業達的AI團隊深耕自主導航領域多年，很高興第一次參賽就獲得亞軍的頭銜。

本次挑戰中最困難的部分，是在決賽時，要能夠讓機器人在自主導航的模式下，用最短的時間，成功克服3種不同的狹窄環境。

而在挑戰每一種環境時，團隊需在僅有的30分鐘內，將自行開發的自主導航系統，部署在大會指定的 Jackal 的機器人上，並即時調整系統參數解決突發狀況，確保能夠順利完成3趟的計時自主導航 （每隊限執行5趟）。

另外，在系統設計初期，我們也憑藉的多年的開發經驗與能力，預先解決大部分機器人在虛實整合過程中會面臨的挑戰，成為我們晉級並獲得佳績的基石，更向世界證明英業達的機器人自主導航能力。

英業達指出，AI團隊在來自各國參賽的隊伍中嶄露頭角獲得亞軍，證明英業達的AI技術能夠與世界競爭。在集團多元布局的策略下，AI 技術除了應用在機器人領域，也輔助工廠生產與管理，例如導入並提升自動光學檢測（AOI）解決方案的精準度，實現智慧工廠。

英業達在未來的願景上，期許 AI 團隊持續開發機器人相關技術，並透過優化機器人的運動、感知與操控等能力，提升機器人在「狹窄環境」中的自主導航表現，有利於擴大機器人在工廠生產製造，和輔助日常生活等應用，創造出更大的生產價值及便利生活。

機器人 英業達 AI

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