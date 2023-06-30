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泰鼎連續7年自願編制永續報告書 公司治理評鑑進步

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

泰鼎（4927）今（30）日發布2022年永續報告書（ESG Report），公司指出，連續7年自願編制永續報告書並以提升資訊透明度為目標，自2016年起每年自願編制並發行中、英文永續報告書，歷年報告書亦揭露於官網ESG專區，方便國內、外利害關係人隨時參閱。

2022年永續報告書根據最新的全球永續性報告協會（GRI）與聯合國永續發展目標（SDGs）進行編制，同時參考了金融穩定委員會（FSB）氣候相關財務揭露（TCFD）框架與永續會計準則委員會準則（SASB）作為報導原則。本報告書亦取得國富浩華聯合會計師事務所確信。

在環境議題方面，泰鼎提到，達成初步溫室氣體減量目標，相較於2019年，減少約5%的碳排放密集度。去年新推出泰鼎綠色專案（GREEN Project），其中，泰鼎太陽能方案第一期已有部分系統投入運行，預計未來年減碳量可達2,000噸以上。此外，工廠節能方案（Lean Project）和內部節能目標（FA Goal）也按計畫進行中，未來將可減少10%工廠設備能源消耗和每日減少約9,000度的能源使用。

在社會參與面向，泰鼎提到，公司在社會共榮專案投入近新台幣187萬元。從教育相關的獎學金計畫，到社區關懷的太陽能公益建設、捐血活動、植樹計畫等，都可以看到本公司和員工積極融入社區發展的身影。在公司治理方面，成立永續發展委員會，強化永續經營策略和佈局。更於第六屆董事會新增一名女性董事，擴增一席獨立董事席次，提高了公司最高決策單位的獨立性，並達成董事會性別多元化的目標。

此外，在今年4月剛出爐的公司治理評鑑結果，泰鼎說，公司連續八年名列公司治理評鑑6%~20%級距，在市值100億元以上的電子類別中，排名首次提升至11%~20%級距，顯示持續精進公司治理機制獲得了一定的成果。未來，也將持續實踐企業永續經營，繼續以最堅定的腳步，在ESG的道路上穩步前行。

泰鼎 太陽能

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