緯創策略入股 參與世芯私募

經濟日報／ 記者鐘惠玲吳康瑋／台北報導
圖／經濟日報提供
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緯創昨（26）日宣布，以每股1,448元，總金額9.99億元參與特殊應用IC（ASIC）設計服務廠世芯-KY私募，共取得世芯690張私募普通股，持股比率約0.94%，雙方將攜手拓展車用、高效能運算（HPC）、AI等三大應用。

世芯昨天股價逆勢漲25元、收1,835元，以世芯昨天收盤價計算，此次私募價格折價約21%。緯創昨天股價跌1.3元、收82.8元。

世芯今年是台股飆股之一，股價從2022年封關日788元起漲，日前衝上歷史天價1,885元，漲幅近1.4倍。世芯此次私募價每股1,448元，是台股歷來罕見私募價格超過千元的案例，世芯近期股價直逼歷史新高價，緯創不惜「追價」認購世芯私募，凸顯對與世芯合作抱持高度期待。

對於參與世芯私募，緯創指出，該公司不會做IC設計，希望能透過入股世芯，達成業務互補。緯創與世芯原為上下游產業鏈關係，未來將朝車用、高效能運算、AI三大領域合作。

世芯此次辦理私募發行股數共計1,380張，除了緯創認購690張之外，其餘690張則由私募基金ACHG Limited同樣以每股1,448元、總金額9.99億元認購。此次私募案完成後，世芯將可取得近20億元資金，股本則膨脹近2%，私募增資基準日訂在7月10日。

世芯指出，此次募資用途是尋求與國內外科技大廠及產業基金進行技術合作、市場業務合作或策略聯盟機會，同時充實營運周轉金及因應公司長期營運發展所需。

世芯 緯創

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