輔信股東會通過暄達醫學申請IPO前之釋股計畫案

輔信科技（2405）今（21）日召開2023年股東常會，會中通過2022年下半年度配發現金股利0.2元，以落實獲利回饋股東之股利政策。同時為強化公司治理，業於今日股東會通過增選獨立董事一席，以提升發揮董事會職能。此外，考量子公司暄達醫學營運發展，輔信科技推動暄達醫學申請股票上市(櫃)交易，並於股東會通過暄達醫學申請股票上市(櫃)交易前之釋股計畫案，以期增加公司知名度、吸引科技醫療人才投入，並兼顧維護公司股東權益及相關法令之規定。

輔信科技今年本業應用電腦產品（迷你電腦／工業電腦）受限全球通膨壓力影響，客戶因庫存及終端需求疲軟因素而保守下單影響上半年出貨表現。公司表示，雖目前終端及企業需求持續影響銷售，以致客戶仍處於庫存調整期，然部分專案訂單已有緩步回復趨勢，同時搭配子公司暄達醫學的穩健出貨，整體中長期營運展望為穩定正向。

暄達醫學長期專注於傷口護理醫材的開發，醫療級氣墊床為營收主要貢獻來源，且於今年初成為台灣首家醫療氣墊床產品取得CE MDR第二類Class IIa證書的醫材製造商，負壓傷口治療機的推展現階段也已於台灣奠基。經由海外子公司的努力，氣墊床產品近期已逐步於北美市場切入急症護理領域。

由於急症護理（Acute Care）強調對患者症狀快速處理和高度醫護專業，以應對如心臟病、中風、創傷、呼吸困難、失血、中毒和其他急性疾病的即時處理，尤其當患者處於急性狀態下，免疫力相對虛弱，交替式壓力氣墊床產品即是提供患者入院臥床期間即時護理與降低壓瘡風險的首選醫材。