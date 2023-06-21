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華新麗華合併瑞典不鏽鋼廠 公平會放行

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導

公平會委員會今（21）日通過，華新麗華股份有限公司（1605）（華新麗華公司）、義大利商Cogne Acciai Speciali S.p.A.(CAS)與瑞典商Outokumpu Long Products AB(標的公司)結合案，依《公平法》第13條第1項規定，不禁止結合。

公平會表示，華新麗華公司透過子公司CAS，間接持有標的公司超過三分之一以上股權，且控制標的公司的業務經營及人事任免，因達到申報門檻，依法提出結合申報。

公平會指出，華新麗華公司與標的公司均產銷「不銹鋼鋼胚」及「不銹鋼直棒」等產品，於前揭市場具有水平競爭關係；又「不銹鋼鋼胚」為生產「不銹鋼直棒」的主要原料，雙方具有潛在垂直供應關係。

由於標的公司主要經營歐洲市場，2022年並未銷售產品至我國，市占率為零。本結合完成後，華新麗華公司既有的「不銹鋼鋼胚」及「不銹鋼直棒」等業務並不受本結合影響，在我國仍須面臨其他國內、外業者競爭；結合對我國「不銹鋼鋼胚」及「不銹鋼直棒」等市場結構均無影響，結合後應不至於對產品市場產生限制競爭效果。

公平會審議後認為，華新麗華公司可以透過本結合拓展歐洲市場，經營北歐及波羅的海地區的客戶，因對國內尚無限制競爭之疑慮，依公平法規定，不禁止結合。

不銹鋼 華新麗華 公平會

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