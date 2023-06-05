機搆：Q1智能手機AP市場聯發科領跑 高通份額恢復到約30%

集微網消息，市調機搆Counterpoint Research近日發佈2021年第四季度至2023年第一季度智能手機應用處理器（AP）市場情況報告。數據顯示，2023年第一季度智能手機AP市場，聯發科位居第一，但相對上一季度有所下滑，高通份額再一次恢復到30%左右，蘋果、紫光、三星等廠商出貨量都有所下降。

目前，華為海思的手機AP出貨量已經不足1%，但 Counterpoint分析師認為海思可能會在海思將在2023年下半年推出5G晶片組，預計2023年海思的出貨量將在2-4百萬個左右，並且這些將處於中端市場。

分析師指出，OPPO放棄晶片開發計劃對聯發科和高通都是利好。值得一提的是，CEVA提到有一家Android智能手機供應商將在2025年左右推出基於其IP的內部5G調製解調器，而Counterpoint認為這家公司很可能是小米。