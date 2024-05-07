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新台幣貶2.3分 收32.37元

中央社／ 台北7日電
新台幣示意圖。來源／Ingimage
新台幣示意圖。來源／Ingimage

台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.37元，貶2.3分，成交金額10.19億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.32元，最高32.315元、最低32.42元。

外匯 新台幣

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