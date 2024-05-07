快訊

影／台中瑞聯天地大樓火警 一家4口母子獲救、父女躲廁所救出後不治

上班上學注意！台鐵豐原到后里單線行車 預估中午搶通

鴻海（2317）股價越來越靠近郭台銘當年所說的200元！ 專家：他身價將破3千億大關

第一金投信：AI首季財報靚、需求勁 追產能、前景熱

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國科技大廠首季財務數字(資料來源：各公司，第一金投信整理)
美國科技大廠首季財務數字(資料來源：各公司，第一金投信整理)

5月FOMC會議六度停止升息，不過降息的預期再向後遞延，美國10年期公債殖利率彈升至4.5%以上，壓抑科技股評價，第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲指出，近期科技大廠的重點財報觀察，首季營收、獲利持續成長且優於預期，主要受惠AI、雲端業務高速成長，加上成本控制奏效，股價表現受壓抑，主因殖利率彈升壓抑評價，此外，也反應營收與獲利展望成長延遲情形，李坤憲強調，AI需求強勁，資本投資量能增加，不過，科技大廠的產能仍待擴充以滿足需求缺口，若產能提升，將有助營收獲利展望回復成長力道，整體投資前景樂觀。

4月中旬以來，科技大廠陸續公布財報，AI重點企業首季營收、獲利持續成長且優於預期，包括：微軟、Google與Meta等，李坤憲說，AI重點企業首季營收、獲利成長動能主要來自雲端服務、AI需求擴散至用戶端等帶動，像是微軟營收達618.6億美元，年增17%，高於市場預估值，每股盈餘達2.94美元，年增19.92%，其中微軟雲端營收成長23%，Azure營收成長更高達31%，AI需求加速雲端收入成長。

首季Google的營業利益率擴張至32%，高於去年同期與市場預估值，李坤憲表示，同樣是受惠於AI所帶動核心廣告業務、雲端業務等挹注營收成長，此外，Google全球裁員動作也發揮綜效，全球裁員人數近萬人，主要在整合不同功能的團隊運作，像是搜尋(Search)、平台(Platforms)、設備(devices)及機器學習基礎建設與發展(ML infra and developer)等人員，同時有助成本控制等。

從企業投資與資本投入情形觀察，李坤憲分析，各大廠紛紛追加資本投入，驅動雲端設備、AI基礎建設的擴增，以鞏固各公司的領導地位。以微軟而言，AI需求高於可用算力，突顯用戶端需求強勁，帶動資本支出增加，第1季微軟的資本支出達120億美元，預估全年每季至少等於或高於首季支出規模；另外，Google每季的資本支出(Capex)不低於120億美元，若以全年480億美元的支出低標估算，年增率也高達48%；而Meta則估計資本支出可達350億美元至400億美元之間，高於先前預估值。

AI需求強勁，不過產能建設尚未到位，造成成長展望受到影響，同時可能延續至第4季，不過，李坤憲強調，成長展望未如預期並非需求減緩，而是需求未獲滿足，這也代表未來產能建置一旦到位，成長力道可望持續提振回升，近期股價大幅震盪也提供投資人逢回承接的機會，看好AI產業趨勢向上，投資前景積極正向，投資人不妨採取定期定額、紀律進出，掌握AI成長動能投資機會。

AI 營收

延伸閱讀

「美國最強炸雞」台灣首店確定進駐台北車站商圈！Google立即搜尋找得到

AI鏈利多 外資按讚

微軟要在泰國設資料中心

Google Play強化打詐 去年封鎖33.3萬個不良帳號

相關新聞

證交所：5月10日施行大量取得股份申報新制 申報義務人依規辦理申報

臺灣證券交易所表示，證券交易法第43條之1第1項條文修正，大量取得公開發行公司股份申報及公告門檻從10％調降至5％將從今...

阻貶效應…外匯存底連四降 4月餘額5,670億美元

台股4月下旬爆發股災，熱錢大舉落跑，中央銀行拋匯阻貶，導致4月外匯存底降至5,670.1億美元，連四月下滑並為半年新低，...

Fed推遲降息…美元高利定存搶市 永豐銀喊到10.5%

5月美元高利定存大搶市。美國聯準會（Fed）推遲降息時間點，加上地緣政治風險升溫，推升美元避險貨幣地位，國銀5月持續有高...

賣股千億 外資4月淨匯出423億

四月中東地區衝突升溫、美國利率政策前景不明，市場情緒緊張，外資「走」為上策。據金管會統計，四月外資賣超台股逾千億元，淨匯...

外匯局長：不會爆貨幣戰

日圓匯率貶太凶，是否會掀起「貨幣戰」？中央銀行外匯局長蔡烱民昨天表示，市場憂慮日圓重貶恐引發貨幣戰，源自於各國貿易競爭問...

熱錢抽腿 中東衝突也是原因

4月中東衝突升溫、美國利率政策前景不明，市場情緒緊張，外資「走」為上策。據金管會昨（6）日公布統計，4月外資淨匯出13億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。