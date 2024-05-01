除了針對民眾最愛的美元推高利定存專案，銀行對新台幣也有優惠活存方案，提供給沒有外幣存款理財習慣的民眾，且活存的優惠利率，最高甚至達到定存牌告利率的近二倍，又少了被綁住的缺點，有利於投資獲利了結資金停泊兼賺利息。

王道銀行新推新台幣階梯活儲專案，提供四個月內優惠活儲利率，並按存款餘額訂定不同優利，存款餘額超過10萬元但低於50萬元的部分，可享活動期間優惠年利率2.1%，比大型行庫1年期定存利率還要好。

凱基銀行優化數位帳戶，美元高利專案外也有新台幣活儲優利，5萬元內活存利率給到3.405%，已經是大型行庫1年期定存利率1.7%多的近二倍，存款餘額超過5萬元到100萬元內，也有優利1.325%。

部分銀行則是提供數位帳戶常態性的活存優惠，沒有短期超高利方案，但是為了開發數位帳戶客群、發掘年輕新客戶，包括兆豐、台企銀等，其數位存款都提高常態性的利率加碼優惠，兆豐銀數位帳戶MegaLite提供新台幣10萬元以內存款優惠活儲利率為1.975%，台企銀Hokii數位帳戶新台幣存款15萬元內最高優惠利率1.8%或2.4%，也都比1年期定存利率更好。

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