前進中東！金研院與阿聯酋金融學院簽署MOU
金融研訓院由院長黃崇哲領軍赴中東，與阿聯酋金融學院簽署MOU，攜手開創金融人才培育新局，金研院指出，這一全新合作不僅促進台灣金融業的國際化發展，且拓展了其在國際市場的影響力。
台灣金融研訓院與阿聯酋金融學院（Emirates of Institute, EIF）於4月29日達成簽署合作備忘錄，此舉象徵雙方在金融人才培育領域的重要里程碑，此次MOU由黃崇哲領導的代表團赴阿布達比，與EIF總經理諾拉·阿爾布魯希（H.E. Noura Alblooshi）在阿聯酋央行總裁兼EIF董事會主席哈立德·巴拉瑪（H.E. Khaled Mohamed Balama）的見證下，正式簽署了合作備忘錄，未來在金融領域將進行深度合作。
金研院表示，站在金融人才培育的前端，長期致力於提供一流的培訓與認證服務，滿足金融產業不斷發展的需求，透過這份合作備忘錄將正式與阿聯酋金融學院（EIF）確立合作夥伴關係，兩機構合作將特別聚焦於共同探索金融科技（FinTech）與資訊安全、永續金融及伊斯蘭金融等前瞻領域，雙方將進一步於金融研究與人才培育等面向加強交流與合作，透過資源整合，TABF與EIF將共同開拓創新之路，引領金融業邁向韌性與敏捷的新未來。
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