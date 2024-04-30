信義房屋 DEI 政策助攻 二寶媽首年破職業婦女薪資天花板

近年來企業除了落實ESG，為女性打造DEI（多元共融）職場環境，也成為吸引女性人才加入的重要政策。根據知名女性媒體今年發布的「2024 台灣女性趨勢大調查」顯示，7 成肩負照顧者的女性，面臨工作與家庭照顧的兩難，如何在工作與職場中取得平衡，成為優秀女性選擇職場的重要考量。身為二寶媽的信義房屋大興西路店專案經理林筱庭，以自身經驗分享，如何在職場中展現女力，並結合公司資源與優勢，突破職業婦女薪資天花板。

曾於百貨手工鞋擔任3年銷售、科技業擔任7年業務助理的林筱庭，希望兼顧家庭，同時又能繼續從事最喜愛的銷售服務，選擇於兩年前加入信義房屋。林筱庭感性地表示，從事房仲業除了最直接的薪資成長外，前半年保障底薪5萬元，也在第一年的時間達到年收入百萬成績，更重要的是想成為有價值的人，為他人發揮影響力，幫助更多人成就家業夢想，與信義房屋「先義後利」經營理念不謀而合。

對於房產充滿興趣的林筱庭，加入信義房屋後善用專屬的線上學習平台「e學院」，學習房產相關知識，不論是房子的結構、工法、貸款、法規，甚至是人際關係經營等主題，都能在e學院找到合適的課程，透過平時通勤時收聽課程，充分運用零碎的時間把握學習，更能在工作上發揮最大效益，不犧牲家庭時光。

隨著近年來信義房屋推動集團數位轉型，推出DiNDON智能賞屋、一站式找房找房貸等數位服務，將線上、線下實體服務串聯同時導入AI，打造「AI智能配案」、自有「義點通」（信義房屋內部ChatGPT），讓不動產業務夥伴透過科技工具提高效率、強化服務品質。林筱庭表示，「善用科技的力量，不僅讓我取得2023年信義房屋桃園區年度業績第三名佳績，也讓我有更多時間陪伴家人。」

信義房屋人資部協理馮昌俊補充，針對女性職員祭出優厚的福利延攬人才，包含晉升制度不受年資、年齡、性別限制，鼓勵女性晉升發展；生育補助提供「生育互助金」，第二胎（含以上） 每胎更可領12萬的生育補助、以及優於法令的健檢方案；並設計彈性福利制度「信福幣」，每年最高價值達1.5萬，等於變相年年加薪，顯示信義房屋將員工福利視為公司重要政策，更體現以人為本的企業價值觀。

信義房屋提供業務菁英職缺，率先業界提供6個月保障底薪5萬元、「30天工作鑑賞期」，期滿發現志趣不合，由公司提供「5萬元轉職金」協助同仁轉職期無後顧之憂；180天全方位培訓及完善職涯發展方面，聘有專任講師群提供百堂系列課程，搭配階段性的能力檢測循序學習，更深耕布局PropTech房產科技，提供多款AI數位工具輔助經紀人員銷售，加速能力成長，且每季固定選拔店主管，提供多元透明的升遷管道。

詳情均可上信義房屋人才招募網頁（https://hr.sinyi.com.tw/）查詢。

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