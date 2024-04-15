美降息恐延後 美元優存夯

市場對美國聯準會降息時程延後的預期日益濃厚，帶動美國政府十年期公債為首的美債殖利率飆漲，並牽動美債價格下跌，銀行、壽險業者趁著美債價跌的機會進場補貨，也加大向客戶吸收美元的腳步，多家銀行近來相繼推出限期四月底、五月中旬至月底的美元優存專案，讓民眾有機會搶賺美元財。

金融業高層指出，美國經濟及就業市場多項指標強勁，市場預期聯準會啟動降息時間將延至六月之後，今年降息幅度也將縮小，加上近來俄烏、中東等地緣政治問題又被激化，且多位聯準會官員表態認為通膨問題仍有待改善，短期內不會降息，帶動美國十年期公債殖利率上周最高更升至百分之四點五八，反觀因債券價格走跌，據了解，國內壽險、銀行有很多買盤趁勢進場低接。

此外，近半個月來，銀行也大舉吸收美元存款，作為加碼布局債市的資金後盾。目前市場的優利存款利率，以鎖定三個月期專案最多，國銀主管指出，主要是在觀望聯準會的降息時程，因此不敢推出目標天期太長的存款。

至於美元優利存款的起存額依通路性質不同也有差異，數位通路通常是三萬美元起跳，實體則有愈來愈多銀行將門檻降至一千美元，例如王道、台新、彰化、台北富邦、渣打、玉山等；至於利率行情，幾乎都是從百分之五起跳，包括第一、王道、中信等都有百分之五點三以上。

其中王道銀行針對該行的女性客戶推出限期至今年底的專案，以半年為期、年率百分之六計息，儘管利率不如滙豐銀行的百分之六點六，但在「不綁財管貴賓身分」的專案中已屬最佳，承作門檻更為業界最低的一千美元起跳，最高上限二點五萬美元。

若以日前推出美元優存專案的第一銀行為例，三萬美元以上存款三個月期，以年率百分之五點二計息，廿萬美元以上年率為百分之五點三；若存半年，年率從百分之五點一起跳，最高百分之五點一八，以他行匯入或一銀台幣結購的新資金為限，期限到四月底。

而台新、凱基、中信、台中、彰化等銀行近期也推出不綁財富管理條件的美元優存專案，其中中信把三個月存期的年利率拉高至百分之五點三，五萬美元為門檻，限期五月底止；台中銀行將三個月期存款年率訂在百分之五點三五，門檻是一萬美元，限期五月十七日止；台新三個月期存款年率百分之五點二，至五月底止；彰銀三個月期存款年率百分之五點一，期限為四月底。

大型金控內部分析，由於中東地緣政治風險升溫，帶動避險需求，加上降息時程延後，是支撐美元走強的原因，民眾續抱美元，相對其他幣別不會有匯損問題。

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