台灣人好會刷！金管會揭露2月簽帳金額 連續10個月單月逾3千億

金管會公布最新的國銀信用卡業務統計，其中，2月簽帳金額3218億，已是連續10個月單月簽帳金額在3000億元以上，另外，信用卡的月均消費量，已增至3500億元。今年前二月的刷卡量7070億，則較去年同期5858億，增加1212億元，年增率20.7%

金管會統計，截至113年2月底止，計有32家信用卡發卡機構，總流通卡數約 5887萬張（上月底為5880萬張），總有效卡數約3791萬張（上月底約為3789萬張）。循環信用餘額約1037億元（上月底約為1065億元）；未到期分期付款餘額約1816億元（上月底約為1943億元）。

當月簽帳金額約3218億元，較上月份之3852億元減少約634億元；當月轉銷呆帳金額約5.5億元（上月約為5億元）。逾期3個月以上帳款占應收帳款餘額（含催收款）之比率平均為0.25%，與上月底相當。

銀行局統計，現在信用卡簽帳金額單月超過3千億元，已「常態化」。銀行局副局長林志吉說明，近14個月來，除了去年4月簽帳金額2890億元，及2月2696億低於3千億，其他單月消費金額均超過3千億元，儘管，今年2月因為過年之前基期較高，加上天數短，因而造成2月的簽帳金額減少，但3200多億的簽帳金額仍相當高。

至於去年月減額較大的，包括去年9月單月減少334億元，主要和暑假結束有關，至於7月單月減少2005億元，是因為6月所得稅繳稅，另外，去年4月亦減少579億元。

林志吉認為，除了餐飲或觀光旅遊需求推升消費量之外，簽帳金額增加，也和民眾使用信用卡普遍性越來越高有關，旅遊觀光、餐飲，乃至於百貨購物、繳稅，這些都是刷卡增加因素，亦使現在刷卡簽帳的月均額，從2500億增至3000億，之後再增至3500億月均額。

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