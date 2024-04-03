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0403花蓮大地震 新光人壽啟動「新光防災五保」保戶關懷服務

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
針對0403花蓮大地震，新光人壽表示，已經在第一時間啟動緊急應變小組，提醒民眾留意餘震，注意自身安全。
針對0403花蓮大地震，新光人壽表示，已經在第一時間啟動緊急應變小組，提醒民眾留意餘震，注意自身安全。

花蓮今日上午7時58分發生芮氏規模7.2強震，台灣各地明顯有感強烈搖晃，新光人壽表示，已經在第一時間啟動緊急應變小組，清點各辦公大樓情況及人員安全，同時迅速啟動「新光防災五保」保戶關懷服務，提醒民眾留意餘震，注意自身安全。

「新光防災五保」保戶關懷服務，提供保戶「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等五項服務，

新壽也已主動派員到府服務，積極與受災保戶家屬聯繫慰問、協助辦理理賠及相關售後服務申請。

對於相關的申請細節，新壽表示，包括：1、保單因本次災害遺失或毀損需重新補發者，一律免收補發工本費。2、在續期保費緩繳優惠上，受災區域保戶(須申請且符合相關條件)給予應繳月113年4月份的續期保險費緩繳三個月優惠。3、保險單借款利息緩繳優惠：保單借款利息應繳月為113年4月份並符合受災對象者，經受災保戶申請後，該期保單借款利息自應繳日起可緩繳六個月。4、房屋貸款本金寬延優惠：房屋借款人確因本次受災損致還款困難者，經受災保戶申請、覈實審理後，提供房屋貸款本金寬延（緩繳）一年之優惠措施。

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