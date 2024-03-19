普惠金融 金管會今年下半年要訪查12家銀行

為推動普惠金融並讓身障者可更便利享有金融服務，金管會近三年、年年都訪查各銀行設置身障ATM及相關友善措施的情況，前兩年共訪查了21家國銀和郵局，今年下半年將訪查剩餘的12家銀行，督促各銀行續完善對身障者的金融服務，並列入「公平待客」的評核項目中。

據金管會截至2月底統計，全台3萬2,993台ATM中，符合輪椅者使用台數共3萬1,363台，占比95%，符合視障者4,113台、占比12.5%；若加上ATM設置環境也能符合者，輪椅者占比略降到85%、視障者占11%。

視障者ATM占比較低，主是因設視障ATM成本高且使用比率低，但銀行局主秘侯立洋說，已依視障團體建議，將視障ATM設在交通便利處，如捷運、火車站且有訂短、中、長期ATM汰換規劃。

短期規劃是這些ATM至少要設在學校或機關、中期設在交通便利處如火車站，長期是希望所有ATM都能符合需求，銀行公會每半年都會和各身心障礙團體開會並說明設置各身障ATM的進度。

侯立洋說，並不會要求各銀行設置身障ATM占比，「重點不在比例，而是需符合身障者需要，才可以符合期待」。

例如有些ATM可能已經符合身障者要求，但可能設置環境不友善，例如設置在超商內，可能沒有進入超商的無障礙通道，反而讓身障ATM看得到、用不到。

金管會從2022年11月首先完成10家銀行和郵局，共11家訪查，2023年10月續訪查11家，今年下半年將剩餘12家會全部掃一遍。合計38家銀行，扣除三家沒有ATM純網銀、輸銀和出售消金的花旗銀，33家銀行全都走透透。

侯立洋說，2023年訪查項目除看營業場所無障礙設施及設備、提供身心障礙人士引導服務及依各障別人士需求，提供適當友善服務措施等外，也依前次訪查結果及團體建議調整，增加ATM服務區明顯處設置QR Code連結至真人文字客服、開戶或申請等文件提供QR Code供客戶掃描至手機閱讀等辦理情形。