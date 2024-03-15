證交所3月15日起舉辦看漫畫答題抽獎活動 參加有機會得千元禮券

為促進金融知識普及，臺灣證券交易所自2008年以來，已推出20冊宣導漫畫，希望以生動活潑且淺顯易懂的漫畫內容，向年輕族群及社會大眾傳達正確的證券知識及投資觀念。今年證交所首度舉辦「看漫畫答題抽獎活動」，只要閱讀最新出版的「魔王勇者股份有限公司」漫畫，並上網動動手指頭，就有豐富獎品等你來拿，包括200元禮券、千元禮券，以及iPhone、Switch等終極大獎，總價值20萬元，歡迎大家呼朋引伴，一起看漫畫、學知識、抽好禮。

證交所「看漫畫答題抽獎活動」期間自3月15日至9月15日，為期6個月，辦理「月月幸運抽」，將以電腦隨機抽出50名幸運兒，每位幸運得主可獲得200元超商禮券，更有「歡樂加碼抽」，凡參加活動總人數每達標一個門檻（即達 3,000人/4,000人/6,000人/8,000人，各抽獎一次），即抽出至少20名千元禮券得主，還有機會抽中大獎Nintendo Switch及iPhone 15 pro。參加者只需於活動期間，至漫畫問卷網站（https://act.twse.com.tw/Q20240315/）填寫email等基本資料（email必須為證交所「宅在家學習網」會員註冊之電子郵件信箱，才符合抽獎資格），並正確回答1題漫畫內容相關的單選題，就能獲得抽獎機會。

今(2024)年度推出「魔王勇者股份有限公司」漫畫，主要以異世界穿越而來的魔王與勇者，試圖學習人類金融知識為故事主軸，穿插說明臺灣創新板、上市公司產業類別調整、InvestmentInfoHub及ESG InfoHub等證券市場近年值得關注的制度與新資訊平台，並因應永續淨零趨勢，簡介ESG及碳權的觀念。證交所除了印製實體漫畫，寄送至高中職以上學校、全臺圖書館及證券商總分公司之外，也推出全彩電子版漫畫，歡迎有興趣的民眾直接在「宅在家學習網」漫畫館(https://shl.twse.com.tw/page/comic/001/index.html)線上閱讀，或可於國家圖書館、各縣市公共圖書館之電子書平台免費借閱。

為鼓勵學生及社會大眾汲取證券市場相關知識，證交所特別舉辦「看漫畫答題抽獎活動」，歡迎踴躍至「宅在家學習網」註冊會員（https://shl.twse.com.tw/member/register/），點擊活動連結，正確答題完成問卷，即可參加抽獎。越早參與本活動，隨著活動參與總人數的累積，將有越多次參與加碼抽獎的機會，活動辦法請詳漫畫問卷網站。