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央行推進數位台幣發行 無網路連線及跨境貿易支付待解
中央銀行14日將至立法院財委會進行業務報告，央行在書面報告中指出，將持續推動CBDC（央行數位貨幣）研究計畫，目前正在進行意見調查與精進平台設計兩項工作，並研議法律架構、訂定法規，以配合CBDC的發行。
央行對於CBDC的研究持續推進中，目前工作項目為意見調查及精進平台設計兩項工作，包括委託專業調研機構針對 CBDC 涉及的各項層面，向公眾、政府機關、產業界及學術界等辦理意見調查，以及持續調整與精進平台架構，提升交易處理量能，並探索創新應用，並針對收付雙方皆無網路連線情境，研究解決方案。
央行將參與國際組織 CBDC 沙盒試驗，就跨境貿易等主題所涉 CBDC跨境支付作業，進行流程設計討論與測試。
在蒐集主要國家 CBDC 相關法制動向資料後，央行將適時研議我國法律架構，並盤點發行 CBDC 需配合訂定或修正的相關法規，確保其可行性，增強市場對 CBDC 的信任。
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