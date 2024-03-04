超額儲蓄高…台綜院：政府帶頭 推公建引資

國內超額儲蓄居高不下，中華經濟研究院示警，國內超額儲蓄率高於主要國家，顯示近年企業盈餘成長，但相應之投資仍顯不足。學者則認為，要改善超額儲蓄應從貨幣政策著手，但目前通膨壓力仍高，條件並不充分，要看到投資意願提高，最快要到今年底。

中經院指出，由於投資不振，以我國去年超額儲蓄率來看，明顯高於美國的負百分之四點二、中國大陸百分之一點五、南韓百分之一點三、日本百分之三點三、德國百分之六，僅略低於新加坡的百分之十六點六。若以組成觀察，二○二一年的資料顯示，企業占比為百分之五十二點六、家庭部門百分之四十三點一、政府部門百分之四點二。

除了中經院示警，台綜院也表示，台灣經濟未來面臨民間投資不足、超額儲蓄等問題，無疑是台灣經濟的潛在危機，尤其過去都仰賴台積電的大型投資，只是隨台積電慢慢往美國、日本、歐洲擴廠，可能讓國內民間投資緩下來。

台灣經濟研究院研究員邱達生則說，超額儲蓄高，反映了對未來經濟情勢的不確定，但主要經濟預測機構都認為，台灣今年的經濟成長率不低，股市表現不錯也讓民間消費動能有所支撐，因此超額儲蓄應不至於變成一個問題。

至於如何降低超額儲蓄，增加企業的投資意願？邱達生說，除了政府可以祭出一些激勵措施外，最快的方法就是讓貨幣政策轉向寬鬆，如此一來，企業向銀行借貸資金投資的意願也會增高。不過，現在央行要降息的條件不是很充分，通膨壓力仍高，而今年經濟成長、出口都已經有提升，預估央行不會在今年針對超額儲蓄有行動。

中央大學經濟系教授吳大任也說，企業投資意願偏低，主要是因為目前全球終端消費需求疲弱，廠商接不到訂單，產能利用率相對偏低，沒有投資擴產的需求，可能要等到全球顯著復甦，反映在終端消費上才能改善，時間點最快也要今年第四季。

台綜院建議，政府應該思考提出更大規模的公共建設，來引導更多資金投入。只要政府願意帶頭，民間對未來景氣也會比較樂觀。

針對民間投資，台經院則表示，雖然全球景氣趨緩，但因為降息有助於減少資金成本壓力，在節能減碳、都市更新等相關投資需求，以及基期偏低影響，今年民間投資對經濟成長將由去年的負貢獻轉為正貢獻。