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永續金融評鑑頒獎大會 12金融機構獲獎

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

金管會23日於金融研訓院舉行第一屆永續金融評鑑頒獎表揚大會，針對評鑑排名前20%業者進行表揚，共計12家金融機構獲獎 。永續金融評鑑主要針對環境、社會及公司治理3大ESG指標進行評比。評鑑顯示，銀行業及證券業3大指標表現由高至低排列分別為G、S、E，而保險業則在E表現最好、S表現最差。

金管會會同台灣金融研訓院、證基會及保發中心於2023年針對國內34家銀行、9家證券及14家保險進行評鑑，並於今日對前20%業者進行表揚，獲獎機構分別為銀行業的元大銀行、中信銀、玉山銀、北富銀、第一銀、國泰銀、彰銀；證券業的宏遠證券、統一證券，以及保險業的南山人壽、國泰人壽、富邦人壽。

評鑑成果報告指出，國銀在ESG表現上，表現最好的為公司治理，但環境指標則稍弱，以淨零轉型支援一項達成率最低，僅有60%達成率。

保險業則以環境指標表現最佳，即使是達成率最低的淨零轉型支援一項，都有80%的達成率，不過在公司治理上則稍顯弱勢，金融消費保護及普惠金融實踐達成率均未達八成；證券業方面，則以淨零轉型支援為最大弱點，達成率不足40%。

評鑑成果報告指出，若綜合金融三業表現來看，銀行、保險及證券業者都需要在環境指標的「淨零轉型支援」、社會指標的「普惠金融實踐」及公司治理指標的「治理機制強化」尚須精進。

金融研訓院解釋，淨零轉型支援包括因應客戶減碳及轉型的措施，與投融資對象、承保對象、輔導企業的議合情況，以及是否提出產品服務來鼓勵客戶訂定轉型方案和淨零計畫等；在普惠金融實踐方面，包括提供友善服務降低申辦作業時間成本，治理機制上，則涵蓋獨董比例，以及董事會的永續相關政策是否具體落實在管理目標。

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