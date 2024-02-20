上班族平均凍薪四年 41%曾主動要求加薪，成功率超慘

全面性「邊境解封」已超過一年，雖然引發產業缺工潮，帶動加薪潮，但yes123求職網「龍年薪資滿意度與升遷難關調查」發現，高達五成六上班族表示三年以上沒調薪，上班族平均被凍薪四年，但上班族能忍受不加薪時間平均約為1.8年，顯示實際狀況已超過勞工能忍受程度。有四成一上班族曾主動開口向老闆要求加薪，但成功率只有35%左右。

長時間薪水停滯不前，更讓多數人相當不滿，yes123求職網的調查顯示，合計在三年(含)以上「沒調薪」共占五成六(55.7%)，其中甚至有11.6%是高達「十年(含) 以上」；平均下來「被凍薪」4年，仍是十一年以來的次高水準。換算下來，代表大概有1460天沒被加薪。(2014年為1.9年；2015年為2年；2016年為2.2年；2017年為2.3年；2018年為2.4年；2019年為3.1年；2020年為3.5年；2021年為3.8年；2022年為4年；2023年為4.2年)

調查更發現，上班族平均「能忍受」1.8年完全不加薪，所以相較4年的「凍薪期」，也已超過忍耐極限「2.2年」。

另外在可複選狀況下，衡量在今年替自己「最快的」加薪方法當中：依舊有66.4%覺得是「成功跳槽，而且換到薪水更高的公司」；有52.2%卻認為，「選擇下班後或休假時去兼差」；也有43.1%覺得是「花時間補習進修，然後考取證照」；還有42.1%表示，「靠投資理財，而且有獲利」；或者「到國外工作」，比例也占了26.7%。

其餘自認可加薪的方式，又依序還有：「自行創業，而且有獲利」(25%)、「拿出過去的工作表現，直接向老闆或主管要求加薪」(24%)、「以想離職為藉口，要求公司加薪」(10.5%)。

回顧整個職涯，「曾經主動」開口向老闆要求加薪、升職的，其實僅有41.1%表示曾有過這樣經驗；可惜最後「真正成功」被調薪、獲得升遷的機率並不高，此次調查結果發現，「成功率」也只有34.6%。

相較之下，曾因「工作表現佳」，反而讓公司「主動」幫自己加薪、升職的，比例其實更低，只剩下24.8%。