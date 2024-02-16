為何國銀2023年對新南向18國放款力道降了？僅印度不墜

據金管會最新統計，2023年底國銀對新南向18國放款總餘額1兆5,855億元，2023年全年新增839億元或5.6%，僅是2022年新增放款的1/3，主因是年底台幣升值、借戶還款及疫後資金潮紅利消退等三大利空所致，金融圈認為，2024年一旦啟動降息循環，料資金需求動能將會明顯復甦。

據統計，2023年資金需求最殷切的前四大國家，是印度、澳洲、菲律賓和馬來西亞，其中國銀光對印度市場放款，2023年全年大增1063億元最多「一國抵四國」，澳洲也增加657億元，菲律賓80億元、馬來西亞5億元，因有新增聯貸案所致。

銀行主管說，印度市場有內需消費穩健、供應鏈移轉與政府財政擴大等三大利多，吸引外資進駐同時也推升印度經濟成長，自然讓各銀行聯貸時吸睛更吸金，已有與大陸市場比肩的經濟實力。

印度企業在國際聯貸現蹤，主要是以承作電力基礎建設、石油化學、電子業代工、傳統民生、及金融業等五大產業的資金需求最熱。各大行庫新南向授信前三大，印度全居首位。

新南向國家一向擁有高利差、在國銀放款價量齊揚下，有助推升國銀獲利，預期2024年美國降息後、新南向國家放款需求動能復甦會更加明顯。

金管會公布國銀對新南向放款數字。

據統計，2023年來國銀對新南向國家放款，首季僅增加13億元，第二季放款需求回溫，大增737億元的單季新高，第三季又略降、僅新增459億元，第四季卻大舉衰退370億元。

據數據顯示，2023年11月國銀對新南向放款單月衰退244億元，是2023年單月最大減額，12月又續減145億元，連兩月放款衰退，官員說，主因是年底台幣升值、及借戶還款所致。

2023年全年放款衰退最多的前四大國家，則是越南、印尼、柬埔寨和新加坡，其中光越南市場就年減445億元、印尼減少213億元、柬埔寨衰退123億元，新加坡也少了46億元，因借戶還款所致。

金管會官員強調，若剔除2022年因疫後資金潮、全年大增2657億元的一次性因素，2023年全年增加839億元已回到疫情前水準，並以全年增加600.64億元的放款目標來看，達標率也近140%，放款動能無虞。

2024年新南向市場放款會續熱嗎？華南銀認為，新南向的新興發展中國家，仍具有人口紅利、基礎建設、民生產業仍蓬勃發展，對金融服務和資金需求殷切，仍續看好新南向市場放款需求。

一銀也指出，新南向國家受惠紅色供應鏈移轉效應，及美國友案外包政策，仍具業務推展商機，但全球經濟成長趨緩導致外需續疲，許多國家經濟景氣與產業仍處回復階段，仍須審慎評估授信品質及落實貸後管理。