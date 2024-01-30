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黃天牧以「乾卦」喻龍年 籲金融業積累資本、強化風管

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
金管會主委黃天牧。記者蘇健忠／攝影
金管會主委黃天牧。記者蘇健忠／攝影

金管會今（30）日舉行新春記者會，由金管會主委黃天牧主持。他指出雖然金融業去年自結稅前盈餘走高，但獲利提升不代表承平時期，面對瞬息萬面的環境，黃天牧以易經六十四卦中的第一卦「乾卦」為解，指出該卦以龍為意象，希望金融業要積累充足資本，同時要晴天儲糧，持盈保泰，以提升面對突發事件或不利因素的應變能力。

黃天牧說，「乾卦」中的初始的潛龍勿用，代表局勢不明或本身有所不足時候，應該要韜光養晦，透過精進法規制度、積累充足資本、強化風險管理、形塑良好文化等基礎工程，以謀長遠發展。另外，「亢龍有悔」提醒要居高思危，鴻圖大展時仍應該要謹慎清明、穩紮穩打、晴天儲糧，提升面對突發事件的應變能力。

黃天牧說，雖然去年金融業自結稅前盈餘，銀保證三業合計約7000億元，年成長四成多，但他認為「獲利提升，不代表承平時期」，光去年歐美銀行經營危機顯示，巨變只在朝夕之間，現在面對的是一系列陌生與似曾相識的風險，包括傳統信用、市場、流動性、集中度等風險，與新興資訊傳播、信用風險不斷聚合，產生量變與質變，風險評估以及管理也更加困難。

金管會屆滿20年，金融機構面臨環境愈趨複雜。黃天牧說，根據世界經濟論壇發布的2024年全球風險報告，今年最大五項威脅風險，包括極端氣候、AI生成的錯假訊息、社會以及政治兩極化、生活成本危機與網路攻擊。

他指出，這份報告也認為，氣候變遷、人口結構分歧、尖端科技發展、地緣戰略轉變，都是影響未來十年全球風險的四個結構性力量。

黃天牧說，他在2020年5月接任金管會主委時候，提出韌性、創新、永續、普會四大目標，金管會自許在不影響金融穩定前提，促進金融商品發展，但金融市場穩健、多元、包容可持續性，並非一蹴可及，需要逐步凝聚共識與執行。

黃天牧 金管會 金融業

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