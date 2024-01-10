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匯損拖累！六大壽險2023年獲利 跌至十年新低

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
據統計，六大壽險2023年全年稅後純益不僅跌破千億元、更直接下殺至805億元，寫下十年新低水準，年減幅達43.5%。示意圖／聯合報系資料照
據統計，六大壽險2023年全年稅後純益不僅跌破千億元、更直接下殺至805億元，寫下十年新低水準，年減幅達43.5%。示意圖／聯合報系資料照

美台利差居高不下使避險成本高漲，加上新台幣匯率連兩月強升，國內壽險業遭受「雙重打擊」；據統計，六大壽險2023年全年稅後純益不僅跌破千億元、更直接下殺至805億元，寫下十年新低水準，年減幅達43.5%。

市場預期聯準會2024年提前降息機率高，熱錢大舉湧入台灣，激勵2023年12月新台幣匯率強升1.71%，壽險業苦吞匯損；六大壽險裡，僅新光人壽獲利為正數，其餘五大壽險均呈虧損。但壽險業高層強調，國內外股債市反彈使金融資產未實現餘額較上月回升、淨值也同步大增，有助壽險業資本維持強健。

根據各公司公布最新數據，國泰人壽2023年12月稅後淨損68.3億元，全年稅後純益167億元。國壽指出，新台幣匯率升值1.7%，對本月匯兌損益及獲利表現構成較大負面影響；但在經常性收益持續挹注下，有助緩和匯率波動對損益的影響。

受匯兌損失影響，富邦人壽2023年12月稅後淨損為27.32億元，2023年稅後純益為362.3億元，當月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得、國內外基金配息收入。

南山人壽指出，2023年12月新台幣匯率升值，不利匯率評價，致單月虧損約58.27億元，2023年累計稅後純益221.1億元。

新光金控（2888）旗下新壽2023年12月稅後賺進17.43億元，全年累積虧損縮小至170.79億元，主要受惠於不動產評價回升與實現股票資本利得。

開發金控子公司凱基人壽受新台幣升值衝擊，2023年12月稅後虧損11.46億元，全年稅後純益為101.42億元；中信金控（2891）旗下台灣人壽，2023年12月稅後虧損14.02億元，2023年稅後純益123.8億元。

壽險業 新台幣 台幣匯率

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