匯損拖累！六大壽險2023年獲利 跌至十年新低
美台利差居高不下使避險成本高漲，加上新台幣匯率連兩月強升，國內壽險業遭受「雙重打擊」；據統計，六大壽險2023年全年稅後純益不僅跌破千億元、更直接下殺至805億元，寫下十年新低水準，年減幅達43.5%。
市場預期聯準會2024年提前降息機率高，熱錢大舉湧入台灣，激勵2023年12月新台幣匯率強升1.71%，壽險業苦吞匯損；六大壽險裡，僅新光人壽獲利為正數，其餘五大壽險均呈虧損。但壽險業高層強調，國內外股債市反彈使金融資產未實現餘額較上月回升、淨值也同步大增，有助壽險業資本維持強健。
根據各公司公布最新數據，國泰人壽2023年12月稅後淨損68.3億元，全年稅後純益167億元。國壽指出，新台幣匯率升值1.7%，對本月匯兌損益及獲利表現構成較大負面影響；但在經常性收益持續挹注下，有助緩和匯率波動對損益的影響。
受匯兌損失影響，富邦人壽2023年12月稅後淨損為27.32億元，2023年稅後純益為362.3億元，當月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得、國內外基金配息收入。
南山人壽指出，2023年12月新台幣匯率升值，不利匯率評價，致單月虧損約58.27億元，2023年累計稅後純益221.1億元。
新光金控（2888）旗下新壽2023年12月稅後賺進17.43億元，全年累積虧損縮小至170.79億元，主要受惠於不動產評價回升與實現股票資本利得。
開發金控子公司凱基人壽受新台幣升值衝擊，2023年12月稅後虧損11.46億元，全年稅後純益為101.42億元；中信金控（2891）旗下台灣人壽，2023年12月稅後虧損14.02億元，2023年稅後純益123.8億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言