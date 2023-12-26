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成立防賭信託基金 台酒：希望下球季開打前有具體方案

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
財政部長莊翠雲（中）、法務部次長黃謀信（右四）、合作金庫商業銀行董事長林衍茂（左二）、台灣銀行董事長呂桔誠（左四）、台灣菸酒公司董事長丁彥哲（右三），上午與機構所屬球員共同主持「公股球員防護網聯繫平台」啟動儀式。記者侯永全／攝影
財政部長莊翠雲（中）、法務部次長黃謀信（右四）、合作金庫商業銀行董事長林衍茂（左二）、台灣銀行董事長呂桔誠（左四）、台灣菸酒公司董事長丁彥哲（右三），上午與機構所屬球員共同主持「公股球員防護網聯繫平台」啟動儀式。記者侯永全／攝影

日前爆發職籃球員打假球及簽賭事件，擁有球團的財政部公股銀行及台酒公司，建議籃協或聯盟比照中華職棒成立信託基金，藉由保障球員退役生活，提升台灣職業籃球運動環境。台酒董事長丁彥哲表示，由單一球團自己成立信託基金，作用不大，因為球員是流動的，會到不同的球隊打球，因此希望由籃協或聯盟主導，促成各球團共同參與，希望下個球季開打時，就能有具體作法。

財政部今（26）日舉行「公股球員防護網聯繫平台」啟動儀式及會議，邀集法務部、台北地檢署、廉政署、台銀、台酒、合庫及所屬球員、防護員、教練共同參與。財政部長莊翠雲致詞時表示，這是以守護公司球員為核心建立的聯繫平台，規畫短、中、長期執行策略，並跨域結合法律及司法實務專業部門，引導公股事業機構重視反貪誠信議題。

丁彥哲指出，除了建立球團與司法單位聯繫的平台外，球團本身也會更加關注球員的生活作息，或是打球時是否有異常情形發生，有助於防範未然，同時，財政部也召集台酒與台銀共同討論，如何為所屬球隊建立防賭機制，包括成立信託基金在內。

一、二十年前，爆發一連串職棒簽賭案，後來為了防範打假球及簽賭傷害職棒環境，球員工會自2009年起與銀行合作，首創職棒球員防賭基金信託，以信託方式為球員儲蓄退休金，建構職業運動員的防賭信託機制。

丁彥哲表示，參考職棒經驗，台酒向協會及聯盟提出建議比照職棒也成立信託基金，因為只有單一球隊做防賭信託基金是沒有用的，因為各球隊球員是流性的，球員會更換球隊，因此需要各球隊共同參與才有意義。

對於打假球及簽賭等任何妨礙球賽公平性的行為，大家都有零容忍的共識，丁彥哲說，執行細節需要進一步研擬，是在與球員簽約時或是從球員薪資提撥一定比率成立共同基金，等到球員退休時再把錢領回，這些都還要再討論，跟勞退的提撥退休準備金一樣。

不過，也必須考慮到不是所有的球員收入都很高，丁彥哲表示，明星球員的收入比較高可能沒問題，但有更多二、三線球員，收入其實不高，他們是否願意提撥，也是要考量的，因為提撥很難有強制性，但希望在下個球季開打時，就能有具體的作法出爐。

台銀董事長呂桔誠表示，台銀人資處、體委會、信託部、法律事務中心、教練團已共同研議出結論，應該是由籃協或是職業籃球員工會主導成立信託基金，因為規模可以擴到最大，也讓球員的提撥可攜帶到各球隊，只要他繼續在職籃打球，上月已對籃協提出建議，比照中華職棒成立信託機制，台銀跟自己的球員討論時，球員也有意願，如果有此信託機制，籃球員從年輕時開始創造累積的福利就可以帶著走，如果有需要台銀的信託部門提供服務，他們也準備好了。

中華職棒 台銀 台酒 財政部 簽賭 運動

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