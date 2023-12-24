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展望2024年 債市順風順水仍要精選

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

富蘭克林證券投顧表示，雖然債市長多格局確立，然而美國十年期公債殖利率自10月19日高點以來已驟降110個基本點並跌破4%（截至12月21日），未來若因經濟數字或通膨轉強，殖利率仍可能回彈造成市場震盪。考量經濟衰退風險不高，建議可側重於以中天期債券為多的複合債資產，精選各債市利基、分散配置並降低震盪風險。

富蘭克林證券投顧指出，展望2024年，債券市場可望有三大利多推動， 一是景氣面，美國2024年經濟成長率和通膨率預期走緩，但不至於陷入衰退。統計歷史自1980年以來至2022年，期間若是美國經濟成長率與通膨率齊降年度，美國高評級複合債平均上漲11.3%，優於其他各種情境4.4%~6.2%表現。

二是政策面，債市最值得期待的利多莫過於聯準會轉向降息，以美國高評級複合債指數為例，統計自1995年~2018年聯準會四次停止升息日後進場一年、三年之平均的累積報酬率各為11.4%和26.9%。三是評價面，2023年美國高評級複合債的到期殖利率屢次突破5%，不僅創下16年新高，更為20多年來首見高於S&P500的盈餘殖利率，顯示債市相對股市的未來投資機會更加明朗。

然而富蘭克林證券投顧提醒，投資人也要留意三大變數，包括一、市場過度樂觀預期聯準會降息時程，若未來修正預期時，公債殖利率回彈對愈長天期債券之衝擊愈大；二、美國政府發債供給增加，導致長天期公債殖利率不易大幅回降；三、體質脆弱的企業不耐高資金成本而導致債信風險上升。惠譽信評12月4日預期非投資級債2024年的違約率恐由今年的3%~3.5%上升至5%~5.5%，要到2025年才有機會改善。

2024 美國經濟 殖利率

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