限制受告誡戶金融交易管理辦理 預計明年第1季可上路

法務部9月預告《洗錢防治法第十五條之二第六項帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法》草案，作為銀行凍結人頭戶帳號、限制其功能的法源依據，由於銀行反應作業不及，迄今未正式公告，不過，金管會銀行局表示，銀行已著手修改系統，預計明年3月以前就能完成，配合法務部的管理辦法執行。

根據法務部預告草案，沒有正當理由提供人頭帳戶給他人使用，被警察機關裁處告誡，將被限制銀行帳戶、郵局帳戶，以及電子支付帳戶在內金融帳戶自由使用權利5年。

受告誡戶除了繳水電瓦斯費用、稅款、罰金、罰鍰、滯納金不限額度外，其餘交易都會受到限制，限制內容包括：每個帳戶每日轉帳及提領現金上限各為1萬元，晶片金融卡消費扣款也併計在內；禁止使用網路銀行、電話語音銀行，以及存款帳戶綁定各種支付平台；臨櫃辦理提領、轉帳、匯款等業務時，金融機構可要求提供相關交易資料；以電子支付帳戶支付交易款項每月上限3萬元，每日上限1萬元。

對於受告誡戶的金融帳戶使用限制，原本預定明年元月上路，但銀行反應準備不及，銀行局表示，銀行評估明年第1季應可完成系統修改與準備，希望限制受告誡戶的銀行交易管理辦法能等到明年3月再上路，經與法務部溝通後，有獲得正面回應。

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