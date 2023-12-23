快訊

被指與他有關…台大畢業證書改版刪除民國紀年 管中閔回應了

又一波冷氣團襲台！全台轉乾冷氣溫「滑落1字頭」 最冷時間點曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限制受告誡戶金融交易管理辦理 預計明年第1季可上路

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
受告誡戶的帳戶將被高度管理且限制交易，銀行預計明年第1季可完成系統修改，配合管理辦法執行各項交易限制。圖／本報系資料照片
受告誡戶的帳戶將被高度管理且限制交易，銀行預計明年第1季可完成系統修改，配合管理辦法執行各項交易限制。圖／本報系資料照片

法務部9月預告《洗錢防治法第十五條之二第六項帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法》草案，作為銀行凍結人頭戶帳號、限制其功能的法源依據，由於銀行反應作業不及，迄今未正式公告，不過，金管會銀行局表示，銀行已著手修改系統，預計明年3月以前就能完成，配合法務部的管理辦法執行。

根據法務部預告草案，沒有正當理由提供人頭帳戶給他人使用，被警察機關裁處告誡，將被限制銀行帳戶、郵局帳戶，以及電子支付帳戶在內金融帳戶自由使用權利5年。

受告誡戶除了繳水電瓦斯費用、稅款、罰金、罰鍰、滯納金不限額度外，其餘交易都會受到限制，限制內容包括：每個帳戶每日轉帳及提領現金上限各為1萬元，晶片金融卡消費扣款也併計在內；禁止使用網路銀行、電話語音銀行，以及存款帳戶綁定各種支付平台；臨櫃辦理提領、轉帳、匯款等業務時，金融機構可要求提供相關交易資料；以電子支付帳戶支付交易款項每月上限3萬元，每日上限1萬元。

對於受告誡戶的金融帳戶使用限制，原本預定明年元月上路，但銀行反應準備不及，銀行局表示，銀行評估明年第1季應可完成系統修改與準備，希望限制受告誡戶的銀行交易管理辦法能等到明年3月再上路，經與法務部溝通後，有獲得正面回應。

金管會 法務部

延伸閱讀

美國首度表態支持後 安理會再推遲表決加薩問題決議草案

詐助理費新竹縣前議員陳栢維假釋了！高院裁定保護管束

好可憐？憲法法庭辯假釋再犯罪 法務部：要承擔撤銷假釋的風險

台中設機房24小時跨境洗錢單月逾10億 15嫌落網

相關新聞

限制受告誡戶金融交易管理辦理 預計明年第1季可上路

法務部9月預告《洗錢防治法第十五條之二第六項帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法》草案，作為銀行凍結人頭戶帳號、限...

台銀前11月賺350億創高 樂觀看待明年景氣

台灣銀行董事長呂桔誠昨（22）日表示，樂觀看待2024年台灣景氣，認為過去兩到三年台商回台投資即將開花結果，加上前瞻基礎...

上市櫃買商辦 金額飆升

據公開資訊觀測站最新資料，今年截至12月20日止，上市櫃公司法人在台北市購置商用不動產總交易金額達596億元，成交量近十...

中信園區 邀民眾耶誕同樂

耶誕節即將到來，耳熟能詳的旋律再次響起，中國信託銀行昨（22）日與近千名客戶、同仁及台北市南港區的居民齊聚中國信託金融園...

Fed將降息？大量資金瘋狂搶買債券ETF及債券基金

隨美國聯準會（Fed）引航高「鴿」，市場預期在升息循環即將告終、喜迎降息循環下，隨債券殖利率下滑、市場同時也提升風險偏好。台灣投資人瘋狂搶買債券ETF，20年及以上的長天期債券ETF尤其受歡迎。市場關注焦點轉移到Fed何時降息，不少基金公司認為2024年是債優於股。

首購族不忍了！新青安助攻 五大銀行11月新增房貸895億元飆新高

中央銀行今（22）日公布．台灣銀行等五大銀行11月新增房貸為895.62億元，刷新歷史新高紀錄，單月暴增107.88億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。