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新青安上路房貸版圖大挪移 公股銀行9月房貸餘額速增

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導

政府推動的新青安房貸，給予較佳的房貸利率等條件，吸引首購族購屋時搭配使用。根據金管會的統計資料庫資料顯示，公股銀行9月的房貸餘額成長金額，月增376億元，但7月、即政策上路前的房貸餘額僅月增160億元，不僅餘額增加速度遠超過非公股銀行，也顯示許多首購族都申辦新青安，房貸版圖出現明顯位移。

若統計今年以來每月房貸餘額增加金額，非公股銀行5~9月每月房貸餘額穩定增加360~436億元，5~7月公股銀行每月增加都不到200億元，8月增加237億元，9月則快速攀升到376億元，明顯可看出8月以來公股銀行的房貸增幅快過非公股銀行。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安因為三年利率補貼較高，甚至短期利率比公教貸款還優惠，因此有需要且符合條件的首購族，即使過去沒和公股銀行打交道，也會優先選擇此方案，因此統計起來非公股銀行每月增加房貸金額穩定，但公股銀行呈現大量增加的現象。

政府的「新青年安心成家房貸」自今年8月1日起放寬各項條件，包括最高貸款額度提高至1000萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年等；另現行公股銀行減收利息半碼續辦，再由政府補貼1碼至2026年7月31日止。

房貸 金管會 青安貸款

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