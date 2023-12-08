快訊

炎亞綸被控性侵未成年人 高檢署不起訴確定

美內華達大學槍擊案釀3死！死者全是老師 凶嫌曾應徵教授未獲聘

花旗基金會與得勝者教育協會 打造社區模組對抗資源不均

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
花旗基金會與得勝者教育協會攜手打造社區模組，以共融力抗資源不均。圖/花旗提供
花旗基金會與得勝者教育協會攜手打造社區模組，以共融力抗資源不均。圖/花旗提供

花旗基金會與得勝者教育協會自2021年起攜手合作，共創社區模組，以社區居民為核心，於資源匱乏社區建立「陪伴、品格、 技術、就業」四大團隊，翻轉社區，實現「共生共營」。計畫迄今已在社區中創造 244 個小型工作機會，並成功協助超過 70 位求職者穩定就業，改善家戶經濟狀況。

在計畫執行的第二年，首年學員已進階成為培訓師，成功跨縣市支援新團隊的成立與培訓活動，由「共生共營」提升為「共好共創」。得勝者教育協會理事長王美萱表示，社區模組成功的關鍵，是社區居民的在地人優勢；這些居民經過得勝者的培力，在社區建立穩定的支援網絡，家戶有需要時便可即時提供支援。兩年下來，計畫一共培力287位社區居民成為團隊師資，目前正在各自社區提供服務，影響千人。

花旗公共事務長尹乃馨表示，花旗基金會致力於運用創新模式，建立具有經濟韌性與活力的社區，很高興看見社區模組執行的第二年，社區居民參與社區事務積極度大幅提升，擴大社區模組的影響力，並且以居民、家庭為核心，共同面對社區所面臨的經濟、資源、教育及就業等問題，尋求解決之道，具體落實聯合國多項永續發展目標。

花旗基金會與得勝者教育協會共創的社區計畫迄今已服務 2,434 人次，共101個家庭得到深度陪伴，其中88個家庭的關係得以改善，並於今年經由社區居 民的外部連結，成功將社區模組複製至其它縣市，活絡社區經濟，打造更緊密、互助的社區網絡，成為社區協力的典範。

花旗

延伸閱讀

花旗深耕台灣 連奪國際大獎

送愛非洲！嘉市精忠國小學童提水體驗缺水困苦

夾傷清潔員！竹北要社區更換子母車規格惹議 今暫緩實施

新竹市香山區首間 身障者社區日間服務據點啟用

相關新聞

上班族注意！2024年十大亮點工作及薪資出爐

主計總處預測明年經濟成長率為3.35％，台灣當前經濟情勢，明年可望「穩定前進」，不過少子化、高齡化以及就業意向的改變，國...

第一金打造幸福企業 全面開辦員工持股信託

為提升員工福利，協助同仁達到長期儲蓄、累積財富及保障退休生活，第一金融集團（2892）員工持股信託已於今年11月23日經...

佛系價值投資人的220億美元修練課！31歲台灣小子怎成為巴菲特學弟、美避險基金經理人

佛系價值投資人的220億美元修練課，來自台灣的無名小子到華爾街追尋夢想，被拒絕超過一千次，走過失業失落，追隨股神巴菲特的投資哲學，成為巴菲特學弟與美國避險基金經理人。

錢潮回台 上市櫃大陸收益返鄉…預期資金回流旺到2024

據金管會統計，今年前三季上市櫃公司在大陸投資收益匯回金額943億元，飆史上同期新高，是去年一整年匯回款的82%，預估全年...

玉山金赴COP28 為金融業發聲

第廿八屆聯合國氣候峰會（ＣＯＰ２８）正在阿拉伯聯合大公國杜拜進行，繼去年參與ＣＯＰ２７，玉山金控董事長黃男州再次率領玉山...

金管會統計 海外投資獲利 航運業減90%

受升息、通膨、市場需求下滑三大利空衝擊，台商在海外市場（不含中國大陸）的收益腰斬。據金管會統計，今年前三季投資收益4,9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。