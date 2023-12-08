花旗基金會與得勝者教育協會 打造社區模組對抗資源不均

花旗基金會與得勝者教育協會自2021年起攜手合作，共創社區模組，以社區居民為核心，於資源匱乏社區建立「陪伴、品格、 技術、就業」四大團隊，翻轉社區，實現「共生共營」。計畫迄今已在社區中創造 244 個小型工作機會，並成功協助超過 70 位求職者穩定就業，改善家戶經濟狀況。

在計畫執行的第二年，首年學員已進階成為培訓師，成功跨縣市支援新團隊的成立與培訓活動，由「共生共營」提升為「共好共創」。得勝者教育協會理事長王美萱表示，社區模組成功的關鍵，是社區居民的在地人優勢；這些居民經過得勝者的培力，在社區建立穩定的支援網絡，家戶有需要時便可即時提供支援。兩年下來，計畫一共培力287位社區居民成為團隊師資，目前正在各自社區提供服務，影響千人。

花旗公共事務長尹乃馨表示，花旗基金會致力於運用創新模式，建立具有經濟韌性與活力的社區，很高興看見社區模組執行的第二年，社區居民參與社區事務積極度大幅提升，擴大社區模組的影響力，並且以居民、家庭為核心，共同面對社區所面臨的經濟、資源、教育及就業等問題，尋求解決之道，具體落實聯合國多項永續發展目標。

花旗基金會與得勝者教育協會共創的社區計畫迄今已服務 2,434 人次，共101個家庭得到深度陪伴，其中88個家庭的關係得以改善，並於今年經由社區居 民的外部連結，成功將社區模組複製至其它縣市，活絡社區經濟，打造更緊密、互助的社區網絡，成為社區協力的典範。

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