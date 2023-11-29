債券為王時代回來了 全台首檔淨零企業債券基金將開募

鋒裕匯理投信將募集全台第一檔基於巴黎協定控制全球氣溫升幅目標為原則的淨零企業債券基金「鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金」，以投資等級企業債為主，信用風險相對較低，預計1月8日募集，這是鋒裕匯理投信第九檔基金，也是第三檔責任投資基金。

基金所謂淨零碳排企業債券是指該債券之發行人為Solactive巴黎協定淨零全球企業債券指數(Solactive Paris Aligned Global Corporate Index)指數成分的發行人，此指數編製是基於巴黎協定控制全球氣溫升幅目標為原則。

「債券為王的時代又回來了！」鋒裕匯理（亞洲）美國資深投資專家Gregoirs Durel表示，聯準會可能繼續維持現在的利率到明年夏天左右，市場預期後續利率將降到4.25%，鋒裕匯理則估4%；面對利率停止升息至即將降息的時點，看好2024年債券市場投資機會，且投資等級債優於非投資等級債，即便面臨美國經濟不佳，表現仍將較非投資等級債穩健；而就產業來看，投資等級債中，又特別看好銀行、保險公司，因瑞士信貸事件造成金融保險業利差特別大。

他進一步指出，必須觀察明年終時非投資等級債會不會有變化，現在殖利率大約9%，但市場不好可能會突破10%以上，大約12%已經足夠覆蓋所承受風險；因此建議高收益債殖利率到10%出頭時，就是到了可考慮投資的時機。

對於現在為何要投資淨零？鋒裕匯理全球信用投資主管Steven FAWN表示，目前要達到巴黎協定設定的減碳控制目標還有一大段路要走，而大家也已經知道這個狀況，所以未來投資時，會選擇符合SBTi（Science Based Targets Initiative）的企業。SBTi是「科學基礎減量目標倡議」，是全球第一個為企業設立淨零碳排標準的減碳框架。

Steven FAWN表示，鋒裕匯理的投資除致力於降低碳排外，我們也要追求報酬率，投資於基本面很好、對減碳承諾明確透明的公司。

鋒裕匯理投信表示，承諾淨零的企業違約率較低，債券信用品質更為優勢。「鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金」篩選債券發行人採取鋒裕匯理盡職治理框架，以氣候/ESG的KPI評估發行人，包括具有SBTi目標CDP目標、能源轉型分數、公正轉型等；採取由上而下，透過集團全球信用觀點，從殖利率曲線定位、產業配置、地區配置等條件篩選投資標的。 鋒裕匯理全球信用投資主管Steven FAWN。鋒裕匯理／提供 鋒裕匯理（亞洲）美國資深投資專家Gregoirs Durel。鋒裕匯理／提供

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