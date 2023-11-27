彰銀今日法說會 提出明年業務五大發展方向

彰化銀行今日召開第3季法說會，主持法說會的副總經理陳彬表示，受惠企業金融及財富管理銷售都大幅成長，使今年前十月獲利112.65億、EPS 1.04元，已超過去年全年的水準。其中，外幣存款成長尤其顯著，已較去年同期成長10.09%。而在企金及海外放款動能帶動之下，整體放款成長4.13%，海外放款更大舉成長18.32%。

陳彬也表示，明年彰銀的業務將聚焦五大方向：調整授信業務結構、增加利息收益、增加存款、提升手續費防降息衝擊；2、強化財管團隊，開發理財新戶，並固樁高端客戶；3、優化線上貸款服務，增加異業合作，建立更大的數位生態圈；4、提升海外獲利的占比，加強吸收存款，加強債券投資管理；5、重視風險控管，訂定各項資本適足率目標，同時明年也將致力強化「雙引擎」發展，投入企金、海外、個金，財管四大面向業務。

陳彬指出，明年市場的不確定性，包括地緣政治、各國央行政策，都將增加經濟表現的壓力，國內民間消費仍會成為支撐經濟成長的主要動力。

以放款結構來看，今年前三季平均量1兆7264億元，年增4.13%。其中新台幣放款均1兆4651億元，年增4.61%；外幣放款2613億元，年增1.54%

彰銀統計顯示，前九月房貸餘額為4940億元，年減1.14%，海外分行的放款平均量為1354億元，成長18.32% 。其中，歐美地區706億元，成長27.57%為各區最高，亞洲成長467億元，成長16.21%；若看區域占比，歐美占比52.15%、亞洲占34.49%、大陸占13.36%。

在存放款統計上，彰銀存款量第3季底為1兆7143億元，年增3.66%。新台幣定存量5851億，成長10.16%；外幣均量6352億元，成長10.09%。

另外，存放比73.19%，其中新台幣存放比85.29%，外幣存放比為 40.05%，而且持續下降中。

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