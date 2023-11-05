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期交所召開洞悉衍生性金融市場 邁向企業永續研討會

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

近期因國際政治局勢變化，全球金融市場波動加大，為協助上市櫃公司董監事及高階主管了解衍生性商品專業知識，進而適度運用衍生性商品進行避險，期交所3日舉辦「上市櫃公司-洞悉衍生性金融市場，邁向企業永續研討會」，並採線上與實體同步舉行，以提升上市櫃董監、高階主管參與便利性。

期交所自民國87年推出第一項商品臺股期貨以來，開業已滿25周年，在這四分之一個世紀中，期交所持續依市場需求推動商品多元化，並不斷精進交易與結算制度，為使掌握公司經營重大決策的上市櫃公司董事、監事及高階主管，多加了解衍生性商品以及臺灣期貨市場最新發展概況，期交所自108年起陸續在台北及新竹針對上市櫃公司辦理研討會，吸引近600位上市櫃董監事及高階主管積極參與了解衍生性商品市場發展。

期交所副總陳錫琪表示，期貨市場是我國金融市場重要之一環，其與現貨市場息息相關、相輔相成，廣為自然人及法人運用，目前兩者參與比重各約占市場一半，期交所掛牌商品種類涵蓋國內外股價指數、個股、商品類、匯率類等共33種期貨與選擇權商品，其中更包含如半導體及航運等各大產業類股指數期貨，提供約300項商品可供交易，持續為我國期貨市場挹注新動能。而臺灣期貨市場交易量在過去3年皆突破3億口，顯示近幾年市場交易熱度不斷持續，而面對整體金融局勢多變，期貨市場的價格發現及避險功能更顯重要。

此次研討會並由期交所交易部經理顏榮邦、元大期貨總經理許國村、富邦期貨總經理張雅斐等業界專家，分別就我國期貨市場商品簡介、期貨市場概況與產業輪動投資趨勢、企業避險策略，創造永續經營價值等主題，以深入淺出方式講解期貨與選擇權的起源與企業參與期權交易的策略分析。

期交所期望透過本次研討會，使上市櫃公司高層與臺灣期貨市場能有更緊密的連結，透過多加了解衍生性金融商品集中市場、訂定妥適的衍生性商品操作決策，協助高層健全經營企業，並參與臺灣期貨市場交易。

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