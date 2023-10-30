元大銀行總座張財育即起兼任元大儲蓄銀行(韓國)董事長

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

元大金控（2885）子公司元大儲蓄銀行（韓國）董事長異動，即日起改由元大銀行總經理張財育兼任，元大儲蓄銀行（韓國）於30日召開董事會選出張財育為新任董事長，元大儲蓄銀行（韓國）營運長則是由現任者謝嘉仁於本屆任期屆滿後續任。

元大儲蓄銀行（韓國）原任董事長為元大銀行法金副總經理林育群兼任，林育群自2019年12月24日起接替原法金高階主管兼任元大儲蓄銀行（韓國）董事長，任期屆滿後續任，今年3月再續任董事長，30日則是經董事會決議改選任張財育兼掌元大儲蓄銀行（韓國）董事長。

至於元大儲蓄銀行（韓國）營運長謝嘉仁，則是任期至11月底屆滿，董事會先行通過其續任，續任任期自12月1日起生效。

元大金控 儲蓄

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