外資近兩周大賣台股1,200億 只有這三檔一路追買不變心

台股上周周線下跌306點，收在16,134點，雖暫守萬六大關，但周線連二黑。統計兩周以來三大法人合計賣超達1,449億元，其中外資即賣超逾1,200億元，是台股欲振乏力的主因。而觀察外資在兩周賣超逾1,200億元下買了哪些個股時發現，只有三檔個股是連兩周都出現在買超前十名中，至今未變心。

外資繼前周賣超台股近500億元後，上周又加大力度賣超達725億元，熱錢持續匯出台股。但據統計，在大賣超的過程中，買超的前十名個股依序是誠美材（4960）、緯創（3231）、華東（8110）、中石化（1314）、元大滬深300正2（00637L）、中工（2515）、元大台灣50反1（00632R）、光寶科（2301）、中信中國50正2（00753L）、陽明（2609）。

與前一周相比，原本買超第一的聯電（2303），上周外資轉站在賣方，台積電（2330）同樣也是，晶㘣雙雄在法說會後都不受寵，連帶衝擊台股走勢表現，反而誠美材、緯創、光寶科三檔續留在前十名之列，顯示外資在科技股中續看好AI族群，已連兩周加碼指標股緯創與光寶科，買超分別為2.7萬張、8,464張；誠美材居外資買超之首，受惠近期日圓續貶題材，上周買超達 2.8萬張。

偏光片大廠誠美材上周量價齊揚，股價寫兩年多來的波段新高。該公司已連三季虧損，累計今年上半年稅後淨損3.68億元，每股淨損0.61元。惟法人預期，日圓匯率走貶，有助降低成本，加上新台幣走貶，誠美材上季在業外匯兌收益進補下，單季有望提前轉盈，有轉機題材。

AI近期整體走勢表現不佳，但指標股緯創在股價跌破百元關後，下檔反而獲外資連兩周的強力買盤支撐，在族群中表現相對有撐。

緯創上周五宣布將旗下印度iPhone生產線出售給塔塔集團後，業內猜測，下一步可能是加大投資東南亞布局，首選標的是印度市場，透過重金入股的電動車國家隊成員「成運汽車」旗下快充技術搶攻在地市場商機。緯創在國內外有不少車用領域投資，董事長林憲銘直言去年是緯創集團EV元年。除了AI外，車用布局的題材也吸引外資持續力挺。

除科技股外，傳產股的中石化，以及海運股的陽明、長榮（2603）等也是外資布局的重心。隨美科技股財報周的表現普遍不亮眼衝擊美股走勢，外資在資金退出台股之際，先前風光的「AI」、「航海王」能否因為買盤撐腰而再重返榮耀，將是短線觀察重點。

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