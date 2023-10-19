金管會公布八月底阻詐最佳前十大國銀出列 阻詐金額近50億
金管會今日公布截至8月底的最佳前十大阻詐國銀，其中國泰世華銀、中信銀、中華郵政分別居前三大，金管會亦統計，今年前八月金融機構臨櫃關懷攔阻金額為48.83億元，較去年同期的24.78億元增加24.05億，增加97%，此外，今年1至8月攔阻件數達7,201件，較去年同期的4,801件增加2,400件，增50%。
最新排行榜的前十大阻詐銀行，分別為國泰世華，阻詐7億1,996萬9,574元991件；中國信託5億8,114萬1,938元、1066件；中華郵政4億6,926萬927元、1009件；台北富邦3億1,842萬9,090元、337件；玉山銀行2億9,902萬8,769元、504件；台灣銀行2億3,678萬4,292元、316件；元大銀行2億3,649萬1,736元、370件；永豐銀行2億2,725萬5,194元、277件；合作金庫2億969萬9,462元、203件；台新銀行1億6,658萬5,038元、264件。
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