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永豐銀導入AI防詐 前8月分行總共防堵400件、2.5億詐騙

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

積極響應政府阻詐、防詐，永豐銀行推動客戶自主防詐、優化開戶審查作業及導入AI（Artificial Intelligence；人工智慧）監測異常交易共三道防線，扮演守護民眾資產安全的堅實後盾；永豐銀行表示，今（2023）年前8月，旗下各分行防堵疑似詐騙案近400件、累計金額逾新台幣2.5億元，皆創歷年同期新高；為防堵詐騙案叢生，永豐攜手客戶主動提高警覺，同時優化開戶審查並監測異常交易，實踐「翻轉金融　共創美好生活　Together, a better life.」企業願景。

　永豐銀行表示，為協助守護民眾資產，首創「安心轉」服務，客戶可主動調降約定帳號每日轉帳限額至日常生活所需用範圍，避免因為可快速、大額轉帳的便利性，反而成為詐騙集團的目標。同時，積極宣導應妥善保管個人金融帳戶資訊，也延後申請約定帳號及異動網路銀行密碼的生效時間，協助客戶充分判斷與查證。

　截至今年第2季，金融機構警示帳戶數量已逾10萬。永豐銀行指出，為防堵詐騙集團擅用銀行帳戶誘騙匯款、造成民眾損失，永豐於數位帳戶開戶流程的前、中、後三個階段，強化審查作業、擴大比對個人資料，以期提早發覺異常、減少弊端；此外，以人、機整合模式建置AI預警模型並導入數據分析，輔助即時偵測帳戶異常交易，並於民眾使用自動化交易設備時，加強詐騙警示提醒，運用科技守護資產安全。

　永豐銀行積極守護客戶資產安全備受肯定，例如，今年5月甫獲銀行公會「金融業打擊詐欺高峰會」頒獎表揚；永豐銀行表示，旗下持續提升金融交易安全，進階研擬全面性防詐措施，包括客戶登入網路銀行時的相關IP（Internet Protocol；網際網路通訊協定）資訊監管、久未往來客戶的帳戶安全管理，也將提供線上即時關閉非約定轉帳等功能，以實際行動展現阻詐、防詐決心。

永豐銀行 詐騙集團 新台幣

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