節慶搶好康？趨勢：網購詐騙平均每月77萬件，Q3暴增3成

趨勢科技今日指出，詐騙集團持續瞄準消費者瘋搶好康的心態，伺機騙取重要個資，即將到來的購物熱季，成為騙徒眼中的個資盜竊旺季。

年末消費旺季來臨，雙11、百貨周年慶、手機上市等帶動線上買氣，各家廠商紛紛推出下殺折扣，民眾也比往常更熱衷於在網路上消費搶單。但是，根據全球網路資安領導廠商趨勢科技今統計，過去一年台灣網路詐騙事件以「購物」相關類型高居第一，平均每月高達77萬件，2023第三季因網路購物所衍生的詐騙事件較去年同期大增38%，其中又以釣魚型詐騙網站最嚴重。

根據趨勢科技觀察，駭客得手個資之後偏好物盡其用，可歸納出三大惡意行為：第一、假冒身分做不法勾當。趨勢科技指出，駭客通過盜取個資，如姓名、地址、帳密、身分證字號或電子郵件等，進行詐騙或其他犯罪活動，成為所謂的「身分竊賊」。駭客可能會利用這些個資假冒被害者身份開立銀行帳戶、詐取貸款、申請政府福利、申請退稅，嚴重甚至進行不法犯罪，讓被害者因而捲入法律糾紛。隨著網路科技的普及，數位個資也變得更加容易被盜取濫用。

第二，變賣你的個資，黑市兜售獲利。趨勢解釋，「黑市」因為在網路上匿名且無法追蹤的特性，一直是詐騙組織非法交易和網路犯罪的溫床。犯罪份子在盜竊民眾個資後，可能透過黑市出售和威脅公布個資，藉此牟取暴利。趨勢科技觀察，只需1美元（約新台幣30元）就可能在黑市買到你的信用卡資料，但後續所造成的財物損失卻難以估算。

第三，利用你的帳密，發動撞庫攻擊。駭客可能會利用你的帳密透過憑證填充攻擊（亦稱撞庫攻擊）手法，以進行不法勾當。所謂撞庫攻擊，就是使用大量被盜的電子郵件、帳密，搭配自動化腳本，以疲勞轟炸的方式嘗試登入網路服務，直到某一組帳密成功匹配為止。駭客一旦成功登入，就可假冒你的身份下單購買或盜刷信用卡。建議民眾應養成良好密碼習慣，如：避免不同網路服務使用相同帳密、避免使用過於簡單的密碼、定期變更密碼，並盡可能啟用雙重認證，以便多一層保護

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