悠遊卡推「企業員工通勤碳排統計數據服務」8月員工人均減碳28公斤

台灣碳權交易所於今年8月正式成立，淨零碳排成為企業現在最熱門話題。擁有全台最多交通數據、長期以來服務全台八成以上交通運具的悠遊卡公司，推出「企業員工通勤碳排統計數據服務」，並於今年率先進行悠遊卡公司員工通勤碳排調查，8月份平均碳足跡為每人28.86公斤，相較搭乘汽車減碳量，每人平均減碳28.21公斤。

悠遊卡公司表示，悠遊卡通行於全台各類公共運具，掌握的交通旅程數據多元且精確，加上強大的運算能力，為長期以來難以計算的交通旅程碳足跡提供一個計算的平台。因此，悠遊卡公司率先在今年首度對員工進行碳足跡調查，總共有219位員工自願參加此計畫，8月份參與員工的總碳足跡共5628公斤，相較於搭乘汽車的總減碳量達5,134公斤。另外，悠遊卡公司也推出獎勵辦法，鼓勵員工搭乘公共運具，成功帶動8月份私人運具移轉至大眾交通運具達到11%。

悠遊卡公司表示，若外出透過開車、騎車等私人運具，一個人就創造一台車的碳排放量，若改搭乘大眾交通運具，日積月累省下的碳排放量絕對超乎你的想像。以全台所有悠遊卡數據顯示，2023年8月的減碳量為6,300萬公斤，相當於162座大安森林公園每年碳吸附量，十分可觀。

2004年聯合國全球契約組織提出「ESG，環境保護（Environment）、社會責任（Social）和公司治理（Governance）」概念，即為企業永續經營的績效指標，悠遊卡公司推出「員工通勤碳排放統計數據服務」，以悠遊卡結合員工通勤、差旅數據，為台灣企業提供ESG當中的「Environment-環境保護」其中的溫室氣體排放-範疇三(其他間接排放)通勤碳足跡管理解決方案，協助完成員工通勤、差旅的溫室氣體盤查。

悠遊卡是台灣綠色運輸不可或缺的一環，近年公司不僅成立數據部，更投入人力物力，結合學術界專家學者，共同研議出計算各類交通運具碳足跡的方法，目前正申請國際BSI認證中。只要結合悠遊卡，就可以計算出卡片使用在各種不同運具的距離及其碳足跡，為企業計算員工通勤的碳足跡提供一個精確且便利的方法。目前已有台新證券、台新期貨等企業使用悠遊卡「企業員工通勤碳足跡盤查」，預料將可為台灣眾多企業提供優質的服務。

另外，對關心自身碳排量的民眾，悠遊卡公司表示，只要下載悠遊付App，將你的悠遊卡記名綁定後，就可以在首頁「我的減碳存摺」上天天查看自己卡片的減碳紀錄，更可以設定目標，讓自己努力達到目標減碳量。