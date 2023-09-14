快訊

郭台銘副手賴佩霞曾當教授！陽明交大「學生反應熱烈」兼課細節曝光

悠遊卡推「企業員工通勤碳排統計數據服務」8月員工人均減碳28公斤

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
悠遊卡公司推出「企業員工通勤碳排統計數據服務」，並於今年率先進行悠遊卡公司員工通勤碳排調查，8月份員工平均碳足跡為每人28.86公斤，相較搭乘汽車減碳量，每人平均減碳28.21公斤。悠遊卡公司提供
悠遊卡公司推出「企業員工通勤碳排統計數據服務」，並於今年率先進行悠遊卡公司員工通勤碳排調查，8月份員工平均碳足跡為每人28.86公斤，相較搭乘汽車減碳量，每人平均減碳28.21公斤。悠遊卡公司提供

台灣碳權交易所於今年8月正式成立，淨零碳排成為企業現在最熱門話題。擁有全台最多交通數據、長期以來服務全台八成以上交通運具的悠遊卡公司，推出「企業員工通勤碳排統計數據服務」，並於今年率先進行悠遊卡公司員工通勤碳排調查，8月份平均碳足跡為每人28.86公斤，相較搭乘汽車減碳量，每人平均減碳28.21公斤。

悠遊卡公司表示，悠遊卡通行於全台各類公共運具，掌握的交通旅程數據多元且精確，加上強大的運算能力，為長期以來難以計算的交通旅程碳足跡提供一個計算的平台。因此，悠遊卡公司率先在今年首度對員工進行碳足跡調查，總共有219位員工自願參加此計畫，8月份參與員工的總碳足跡共5628公斤，相較於搭乘汽車的總減碳量達5,134公斤。另外，悠遊卡公司也推出獎勵辦法，鼓勵員工搭乘公共運具，成功帶動8月份私人運具移轉至大眾交通運具達到11%。

悠遊卡公司表示，若外出透過開車、騎車等私人運具，一個人就創造一台車的碳排放量，若改搭乘大眾交通運具，日積月累省下的碳排放量絕對超乎你的想像。以全台所有悠遊卡數據顯示，2023年8月的減碳量為6,300萬公斤，相當於162座大安森林公園每年碳吸附量，十分可觀。

2004年聯合國全球契約組織提出「ESG，環境保護（Environment）、社會責任（Social）和公司治理（Governance）」概念，即為企業永續經營的績效指標，悠遊卡公司推出「員工通勤碳排放統計數據服務」，以悠遊卡結合員工通勤、差旅數據，為台灣企業提供ESG當中的「Environment-環境保護」其中的溫室氣體排放-範疇三(其他間接排放)通勤碳足跡管理解決方案，協助完成員工通勤、差旅的溫室氣體盤查。

悠遊卡是台灣綠色運輸不可或缺的一環，近年公司不僅成立數據部，更投入人力物力，結合學術界專家學者，共同研議出計算各類交通運具碳足跡的方法，目前正申請國際BSI認證中。只要結合悠遊卡，就可以計算出卡片使用在各種不同運具的距離及其碳足跡，為企業計算員工通勤的碳足跡提供一個精確且便利的方法。目前已有台新證券、台新期貨等企業使用悠遊卡「企業員工通勤碳足跡盤查」，預料將可為台灣眾多企業提供優質的服務。

另外，對關心自身碳排量的民眾，悠遊卡公司表示，只要下載悠遊付App，將你的悠遊卡記名綁定後，就可以在首頁「我的減碳存摺」上天天查看自己卡片的減碳紀錄，更可以設定目標，讓自己努力達到目標減碳量。

悠遊卡 減碳 碳排放

延伸閱讀

影／明天開始！高雄交通與健身月票合購1299元上路 月省350元

桃竹竹苗TPASS要來了！通勤定期紀念卡預購方式一次看

竹科塞車有解！大新竹通勤路廊智慧交控計畫獲中央核定

花蓮通勤月票下月上路 199元全台最低通勤族樂：省很大

相關新聞

保戶爭權益、醫院被盯怕、壽險公司很無奈…該不該住院？一張保單的三角習題

健保查癌友短期住院，卻引發連鎖反應，甚至可能反轉實支實付醫療險當道的保險市場。

攜手商家拚行動支付 LINE Pay 今年交易量成長逾五成

行動支付龍頭LINE Pay積極推動無現金生活，LINE Pay洞察用戶需求提供便利優惠的行動支付，並透過多樣化行銷資源...

集保結算所數位轉型成效卓越 四家亞太地區集保結算機構來台交流

臺灣集中保管結算所近年積極推動金融科技數位轉型有成，今(2023)年9月上旬越南集保結算公司、印尼集保公司、蒙古結算公司...

新台幣午盤升9.6分 暫收31.872元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.872元，升9.6分，成交金額5億美元

勤業眾信：終止台灣民眾黨第三方檢舉平台服務委任

勤業眾信聯合會計師事務所今（14）日表示，近日有關本所與台灣民眾黨之第三方檢舉平台服務，因部分媒體報導已嚴重誤導社會大眾...

業界首創！國泰人壽新推熟齡長照保單 承保年齡達75歲

台灣即將邁入超高齡社會，民眾對長照的需求日益迫切，國泰人壽因應此趨勢，推出「樂齡守護長期照顧定期健康保險(外溢型)（實物...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦