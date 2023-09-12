市面唯一！國泰人壽推美元利變型保單 特定傷病可提前給付

台灣已邁入高齡化社會，失智症人口也逐漸增加，失智症患者的醫療照護更成為家庭沉重負擔。國泰人壽深知民眾對於高齡長者的保障需求，推出新一代美元利變型保單「國泰人壽美滿雙寶利率變動型美元終身保險（定期給付型）」，除具有高倍數身故保障，保險金還可選擇分期定期給付方式，用以照顧遺族；此外，被保險人若罹患嚴重阿茲海默氏症或嚴重巴金森氏症時，可提前領取保險金，作為後續醫療照護費用，是市面上唯一針對上述兩項特定傷病有提前領取保險金機制的利變型商品。

根據台灣失智症協會2022年資料顯示，台灣每72人中有1人是失智者，且未來20年，台灣失智人口數約以每30分鐘增加1位的速度成長。按此估算，2041年時台灣每100人中即有3位失智者。失智症最常見原因為神經退化性失智症，包括阿茲海默氏症、巴金森氏症等，而失智照顧實際費用約為每月5萬至6萬元，帶給家庭承重的負擔。

對此，國泰人壽近期推出新一代美元利變型保單「國泰人壽美滿雙寶利率變動型美元終身保險（定期給付型）」，具有高倍數身故保障、身故保險金可選擇「類信託」方式給付，以及罹患兩項特定傷病時，可提前領取保險金運用於後續照護等三大特色，協助民眾透過多重功能保險，做好資產傳承及保障自用的規劃。

國泰人壽表示，以40歲男性投保，基本保險金額35萬美元為例，繳費8年期，每年實繳保險費16,126美元(含3%保險費折減)，假設宣告利率每年皆為3.8%，且增值回饋分享金選擇「增購保額」方式，若不幸於80歲身故，其身故保險金為391,280美元，保障倍數約為總繳保險費的3倍。身故保險金除得做為傳承資產，還可以選擇分期定期給付的方式，由保險公司按約定給付受益人分期定期保險金，延續財富傳承的溫馨及關懷，以達遺族照顧目的。

延續前例，該名被保險人若不幸在65歲時符合保單條款定義的嚴重阿茲海默氏症或嚴重巴金森氏症時，契約即行終止，並可領取保險金37萬6,313美元，以因應後續的醫療照護支出，大幅降低家人的照護負擔。

國泰人壽商品部翁建勳協理表示，利變型保單為資產傳承及保障家人的最佳利器。國泰人壽持續致力開發滿足客戶需求的創新保單，此次推出的新一代美元利變型商品「美滿雙寶」，期望讓民眾在人生旅程終點或不幸失去健康時，仍能守護自己及最親愛的家人。