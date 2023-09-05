避免治療癌症加重經濟壓力 「定期險加附約」建構保障

根據國健署統計之癌症登記報告，在109年中每10萬人就有311.3人患上癌症，男性以大腸癌、肺癌及口腔癌最常見，而女性則以乳癌、肺癌及大腸癌為三大常見癌症。在醫學進步下，只要儘早獲得治療，可大大增加康復機會，但治療癌症期間的醫療、藥物及照護費用，若沒有足夠保障將為患者帶來沉重經濟壓力。為協助民眾能更輕鬆建構癌症相關保障，保誠人壽特別推出「保誠人壽愛守護專案」，以小預算讓癌症醫療保障一次到位。

根據癌症希望基金會《2022年癌友自費報告調查》顯示，在手術、化療、標靶與免疫治療中，近7成5病人都有自費情形，其中自費項目以標靶治療最多。為協助民眾布建完整的癌症醫療保障，保誠人壽推出「保誠人壽愛守護專案」，以「保誠人壽一年定期壽險」作為主約，加上「保誠人壽愛要守護防癌健康保險附約」及「保誠人壽標靶守護防癌健康保險附約」，協助民眾以小額預算建立包含壽險、癌症醫療及標靶治療的全方位癌症保障。

保誠人壽指出，「保誠人壽愛要守護防癌健康保險附約」除提供一次性初次罹患癌症保險金之外，另提供重度癌症照護保險金，並且保證給付三年。在癌症治療費用方面，搭配「保誠人壽標靶守護防癌健康保險附約」，提供民眾標靶治療、住院及門診手術、放射線治療及化學治療保險金等給付，以因應不同癌症治療需求。

以40歲男性投保本專案「保誠人壽一年定期壽險」保險金額100萬元、「保誠人壽愛要守護防癌健康保險附約」保險金額30萬元及「保誠人壽標靶守護防癌健康保險附約」保險金額30萬元為例，首年年繳保費12,350元，一天不到35元，繳費年期1年，保險期間擁有壽險加癌症醫療保障。

若被保險人在投保期間首次被診斷患上大腸癌三期，需要進行手術切除，輔以化療及標靶藥物進行治療，因為有「保誠人壽愛要守護防癌健康保險附約」的保險保障，可獲保險金額360%的初次罹患癌症（重度）保險金共108萬元，以及每年給付一次（共給付3次）的重度癌症照護保險金30萬元。另透過「保誠人壽標靶守護防癌健康保險附約」的保險保障，可獲給付保險金額一倍30萬元的癌症標靶治療費用保險金（終身給付一次）、保險金額30%的9萬元癌症住院手術保險金（每次住院給付一次）、以及保險金額1%，3,000元的癌症化學治療保險金（依日給付，不論每日化療次數或每次領取口服化學藥物量天數），全面照顧因癌症的手術、照護及治療之費用。

醫學進步下更多新式癌症療程及藥物可讓病患自費選擇，及早治療即有機會增加康復率，透過「保誠人壽愛守護專案」，民眾可以低預算建立全面的癌症醫療保障，先照顧好自己，才能照顧好家人。