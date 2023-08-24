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玉山金總座：詐團騙三種人喪盡天良 銀行員與之勾結易被出賣

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
玉山銀行與警政署刑事警察局簽署「雙熊齊力 即刻反詐」合作意向書，玉山金控總經理陳茂欽（圖）出席，合作建置即時攔阻詐騙通報平臺，優化通報效率、提升防杜犯罪效益。記者曾學仁／攝影
玉山銀行與警政署刑事警察局簽署「雙熊齊力 即刻反詐」合作意向書，玉山金控總經理陳茂欽（圖）出席，合作建置即時攔阻詐騙通報平臺，優化通報效率、提升防杜犯罪效益。記者曾學仁／攝影

玉山金總經理陳茂欽今日指出，詐團與銀行員勾結所詐騙的對象，經常是退休、高齡、或善心人士這三種人，他痛批，這些詐團都是「喪盡天良」，不僅金融從業人員與之勾結後很容易被出賣，且事發之後也很難逃過，警方很容易順藤摸瓜找到背後的金融從業人員。

陳茂欽是在主持完與警政署簽署阻詐MOU（合作備忘錄）記者會後受訪時，做以上表示。

他指出，銀行業現在最常見的不法舞弊，是理專挪用客戶款項，另一則是和詐團勾結臨櫃詐騙。陳茂欽認為，理專挪用這種事，勒令有問題的理專休假，進行其電腦、文書等調查在查弊上有用，但在臨櫃人員與詐團勾結上，不是勒令行員休假就能完成調查的。他也提示，銀行業普遍在內控上採取「四眼原則」指出，也就是在金融業的作業流程中，至少要二人看過。此外，主管機關也有很多新作法，除了在高約轉的金額限定為本人之外，亦要兩天之後才能生效，倘若一家金融機構一再發生內神通外鬼的事，他認為：「可能是對顧客服務的規定太寬鬆了！」

陳茂欽亦強調，行為風險的管理很重要，不論是理專的舞弊，或是臨櫃人員和不法集團勾結，都不好，銀行應長期從文化、教育訓練著手。玉山銀接下來也會用科技力量，對同仁的投資及金流的進出，及組織運作等更加留心防弊。

理專 玉山銀 詐騙

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