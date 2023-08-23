子女教育金平均準備459萬 分紅保單3特性助力下一代

三明治族家長在幫子女做教育規劃時，也希望提高孩子的學習競爭力，但是常常心有餘而「錢」不足。據2023年的「保誠人壽教育金準備大調查」結果顯示，受訪家長認為每位子女的教育基金平均需要新台幣459萬元，可見要提高孩子學習競爭力的花費不容小覷。保誠人壽建議望子成龍、望女成鳳的家長們應及早準備子女教育基金，並注意三大重點，讓孩子的未來充滿希望，順利追逐夢想。

第一個重點是規劃的長期性。子女教育金需提早規劃並考量長期因素，「保誠人壽教育金準備大調查」中提到八成以上的受訪家長會在孩子上小學前開始準備教育基金，可見大部分家長已有此概念；而超過六成家長選擇以「長期投入，分期領取回報」的方式作規劃，保誠人壽建議三明族家長以具有「分擔風險，紅利共享」特色的分紅保單規劃子女教育基金，不但享有壽險保障，亦可按照個人需求選擇美式分紅（紅利可現金提領）、或是英式分紅（紅利滾入保額），透過長期持有，滿足對教育準備金的期待。

第二個重點是保險公司在分紅帳戶投資的平穩性。分紅保單除了以壽險保障協助三明治族家長轉嫁風險，同時訴求長期平穩的分紅帳戶投資操作。分紅保單的分紅來自保險公司的獨立分紅帳戶，保險公司在收取保費並扣除必須費用後，資金均撥至獨立分紅帳戶作投資。透過專業的投資策略，以長期、穩健的效益作為目標；而藉由「平穩性原則」，將營運較佳年度的盈餘部分保留於分紅帳戶中，以支應投資績效較差年份的紅利給付，降低短期投資市場的波動對紅利分配金額的影響。以保誠人壽為例，過去十年銷售的分紅保單，紅利分配維持在中分紅的100%以上，其分紅帳戶投資的平穩性，可以讓家長們安心準備子女教育基金。

第三個重點是保障的全面性。三明治父母需要未雨綢繆，思考未來如遇到無法預測的情況，準備孩子成長的教育金時，除了壽險保障外，也需要規劃意外或健康保障。在選擇分紅商品時，也可考慮結合分紅壽險與癌症、特定傷病、意外及長照保障等的綜合險產品，在未來碰上風險時仍有機會每年享有紅利，保持教育基金不中斷，預防孩子的追夢之路受阻。

保誠人壽建議父母在選擇分紅保單時，可依據個人需求規劃，並注意3項重點，第一，保險公司對於分紅宣告是否公開透明，是否有提供公開資料讓消費者查詢過往分紅紀錄。第二，分紅保單旨在提供長期保障規劃，並非短期投資工具，如提前解約需支付解約費用，在購買前必須審慎檢視。第三，分紅保單商品幣別以及繳費年期選擇豐富，每一張分紅保單的紅利分配也都有差異，選購前務必詳閱條款，確認符合自身需求。

「保誠人壽三明治族大調查」的結果發現，子女教養問題為三明治族生活中的三大煩惱之一，作為三明治族首選的保險公司，保誠人壽最能理解三明治族家長們對於子女的期望以及擔憂，提醒家長們妥善並盡早開始規劃子女未來教育費用，並檢視自身的需求以及保障，先照顧好自己，才能照顧好摯愛家人。