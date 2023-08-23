國銀房貸年增率 連二揚

受惠8月民俗月前趕交屋、整批分戶房貸及公教房貸續發威等三大利多撐場，持續推升7月國銀房貸量。金管會昨（22）日公布，7月底國銀房貸餘額9兆5,662億元，年增率4.7%，連續兩個月走高。

銀行局副局長童政彰說，7月象徵房市買氣的國銀房貸年增率連兩個月不減反增，有三大主因，一、8月邁入民俗月、國人多會趕在民俗月前貸款交屋，二、土建融的整批分戶貸款交屋潮持續，三、公教房貸續熱。目前僅中信銀和台銀承辦公教房貸，又以中信銀承做最積極。

數據顯示，7月國銀房貸量月增從13個月高點回落、降到0.55%、較上月減少0.09個百分點，但年增率4.7%則是連兩個月走升。象徵房市榮枯的房貸年增連兩個月不減反增，房市落底回穩了嗎？房仲、銀行圈都搖頭，認為僅是季節性因素，整個第3季、甚至到大選前，房市交易量仍很難回神。

高力國際業主代表服務董事黃舒衛說，7月私法人戶搶購屋的「拉尾盤」力道消失後，只剩交屋潮撐場，使月增率下修，但年增率反因去年低基期略微升。

他預估8月因民俗月、月增率將會再下修，估每月月增量約在500億元，但年增因為去年此時有疫情持續干擾，低基期而持續走揚。

一家銀行主管也說，8月下半月進入民俗月，撥款量驟減，即便有「新青安」上路依舊難彌補，主因是「新青安」最高核貸僅1,000萬元，也仍計入銀行法的不動產限額中，並不會「爆量」承做。

金管會昨公布，7月底象徵房市買氣的國銀房貸餘額（含催收款）9兆5,662億元，年增4.7%，較上月增0.1個百分點，連兩個月走升。

7月建商推案信心指標的建築融資，年增續降到7.36%，顯示建商推案信心保守；房貸加建築融資，兩者合計共13兆1,588億元、年增5.42%，成長力道仍是逾四年低點。