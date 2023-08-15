碧桂園風波持續…國內鋼鐵石化業恐遭衝擊 分析師曝這時需求有望回升

碧桂園風波持續蔓延，根據金管會最新公布資料顯示，國銀對碧桂園曝險較14日公布數據略增，中華信評首席分析師許智清表示，這次碧桂園事件是今年以來，大陸房地產市場低迷的一個爆發，其實從第二季便可看到復甦狀況不如預期，這次的爆發對於台灣鋼鐵、石化及化學品業而言是一大衝擊，因為大陸是很大的相關產品消費終端市場，不過他也提到，為了提振房地產相關產業，下半年大陸官方應會祭出刺激手段，台灣鋼鐵、石化及化學品業需求可望回升。

金管會昨（15）日公布對碧桂園曝險最新清查結果，一家國銀授信曝險2.8億元，而銷售公司債由2家銀行增至5家，金額由7000萬增至1.7億元，22為客戶皆為專業投資人。

年初至今，恆生地產指數呈現貶勢，許智清表示，大陸今年復甦狀況不佳，尤其房地產市場直至目前都未見復甦跡象，年初時在大陸市場影響下，台灣石化、化學品及鋼鐵等產業便已處在成長動能受限的情境底下，而碧桂園財務危機的引爆是市場積弱不振的展現，他也指出，在大陸這波房市惡化中，雖然對於國內家電業者影響不大，但台灣中小企業有不少以零組件出口為主，也可能受到間接影響。

碧桂園對大陸房地產市場造成巨大衝擊，不過自今年年初便不斷有下半年對岸可能放寬「剔除預收款後的資產負債率大於70%」、「淨負債率大於100%」及「現金短債比小於1倍」，俗稱「三道紅線」監管要求的風聲，許智清表示，依目前來看，下半年官方應會祭出刺激手段，讓需求回升，而大陸做為鋼鐵、石化、化學相關產品的消費終端市場，有望看到相關產業需求在第四季回溫。

根據金管會統計，第二季底國銀對陸授信曝險6974億元，而本次國銀參與碧桂園聯貸授信曝險2.8億元，佔比僅0.04%，中華信評首席分析師范維華表示，該筆授信是否會造成銀行信用評等調整，主要仍看參與銀行本身規模及該筆授信佔對陸投資比重才能確定，在當前授信銀行尚未公布的情況下，較難以去做判斷。