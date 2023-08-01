ESG引領 員工福利信託規模成長可期
據信託公會統計，截至今年6月底止，員工福利信託僅2,056.3億元，占整體近5.9兆元金錢信託、僅3.5%偏低，顯示過去企業主多未注重員工福利信託，市場預料當ESG風潮起、加上今年股市偏多，員工福利信託業務有機會續成長。
「員工福利信託」包括企業員工持股信託、以及企業員工福利儲蓄信託，前者是指員工或企業提撥一定金額買自家公司股票，後者則是員工或企業提撥資金做存款。
數據顯示，員工福利信託金額在2019至2020年都僅1,408億元左右，變動不大，2021年一口氣攀升到1,757.6億元、年增近25%成長最大，主因是當年股市大漲、員工增加提撥買股所致，但2022年股市疲軟，信託金額1,942.1億元，年增略降到10.5%。
今年上半年衝破2,000億元大關到2,056.3億元、成長5.88%，若下半年依此速度成長，全年增幅應與2022年相當。
銀行主管說，員工福利信託金額高低，除與企業戶是否實施該政策外，也與當年股市榮枯有關，當看好景氣前景，員工就會願意增加提撥、或趁股市回檔加碼，今年下半年升息屆頂、景氣轉佳，有利員工持股信心。
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