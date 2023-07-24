玉山熊本熊信用卡登場 海外最高可享8.5%優惠

因應日本觀光熱潮，玉山銀行與JCB國際組織攜手日本九州熊本縣高人氣的熊本熊，今（24）日宣布「玉山熊本熊信用卡」全台獨家上巿，卡片享海外一般消費享1%現金回饋外，日本地區消費可再多1%現金回饋無上限，若至指定通路另享加碼5%，再搭配雙幣卡免收1.5%國外交易服務費，最高可享8.5%優惠，玉山銀目標該卡能成為旅日必備消費首選信用卡。

玉山金董事長黃男州今日表示，台灣在過去每年到日本旅遊約400~500萬人次，統計今年上半年台人赴日觀光約177萬人次，還沒恢復到疫情前人數，未來還會再增加，且台灣人消費力驚人，今年上半年台灣旅客在日本消費金額共3275億日圓（約新台幣727.7億元），第二季台灣旅客在日本平均每人消費約18萬日幣（約新台幣4萬元），是全世界旅客赴日消費總額的第一名。

黃男州指出，看好國人旅日商機，玉山銀與JCB國際組織攜手日本九州熊本縣高人氣的熊本熊，宣布「玉山熊本熊信用卡」全台獨家上巿。「玉山熊本熊信用卡」共發行四款卡面，並以活潑可愛的熊本熊為主角、結合台日特色景點與經典元素來做設計，其中兩款同時結合日圓雙幣信用卡以及icash或悠遊卡的服務，滿足卡友全方位的用卡需求。

同時，玉山熊本熊信用卡具有三大特點，第一，信用卡體獨家導入JCB全球獨家「石頭紙」材質，將石頭研磨至粉狀後加入紙張原物料進行製造，日後銷毀時不會產生有毒氣體或可透過陽光進行分解，製程相較傳統PVC更能減少碳排，約是一般信用卡的6%，降低對環境產生之污染。

第二，玉山熊本熊信用卡於海外一般消費享1%現金回饋外，日本地區消費可再多1%現金回饋無上限，若至指定通路另享加碼5%(每月上限500元)，再搭配雙幣卡免收1.5%國外交易服務費，最高可享8.5%優惠；同時也攜手日本航空以及熊本當地最大的銀行–肥後銀行深度合作，除了享有機票最高9折外，也提供熊本熊故鄉九州當地許多知名的觀光景點、商場、藥妝以及美食折扣優惠，如JR博多城、海洋世界海之中道、Drug Eleven 、YOKAYOKA亭等，邀請更多卡友遊日本、玩九州。在國內主要的綠色旅遊通路上也提供豐富的權益，持用「玉山熊本熊信用卡」至指定通路消費最高享3%現金回饋，包含綠色交通(如台鐵/高鐵/共享汽機車)、綠色餐廳(如摩斯漢堡、藏壽司)、環保旅館(如老爺酒店、福容大飯店)等。

第三，為了提供民眾最大的便利，該卡集合辦卡、綁卡、開卡、用卡、開台外幣帳戶等皆可一次性完成，有最好的用卡體驗。