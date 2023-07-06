重視群眾利益 群益金融集團重啟員工視障按摩服務
群益金融集團6日宣布，隨政府防疫政策降階，即日重新啟動暫停逾二年的員工視障按摩服務，不但提供舒緩壓力的機會，同時照顧社會弱勢族群。
群益金融集團一直以「群眾利益」為企業核心價值，致力於關懷員工並為社會盡一份心力，自2014年開辦員工視障按摩服務以來，受到廣大員工熱烈迴響，更為視障按摩師提供就業機會，但因疫情關係，於2021年5月暫時提供這項服務。
群益金鼎（6005）證券總經理李文柱表示，重啟員工視障按摩服務是群益金融集團對員工關懷的承諾，除重申對員工的支持與照顧外，並致力於提供舒適和健康的工作環境，這項服務提供視障按摩師就業機會，也體現群益金融集團的企業社會責任，關注社會弱勢族群的福祉。
員工的健康和福祉一直是群益金融集團關注的重點，群益希望每個員工都能樂在群益，樂在工作，在快節奏的證券業工作環境中，壓力和疲勞可能會影響員工的身心健康，進而對工作效率產生負面影響，提供視障按摩服務可幫助釋放壓力、放鬆身心，進而提升工作效率。
此外，群益提供同仁多元福利措施，舉凡員工團體保險、員工及眷屬優惠自費團保、旅遊/結婚/生育/住院補助、員工急難救助貸款、天然災害慰問金等福利，在關鍵時刻給予員工需要的協助，希望身為群益成員都能有幸福的家庭生活。
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