外幣存款大退燒！前4月大減922億 創12年同期最慘

據金管會統計，2023年4月底國銀外幣存款餘額13兆7,040億元，前四月大減922億元，是12年來同期最大減額，年增率連三降到7.52%更改寫20個月來低點，外幣存款成長動能明顯大退燒。

據資料顯示，過去15年來，國銀外幣存款前四月僅四次出現衰退，2023年是第五次、前四月驟減922億元，前一次同期最大減額是2011年，當年前四月是減少952億元。

銀行主管坦言，外幣存款增減深受匯率、利率兩大因素影響甚鉅，市場預期下半年美國升息將屆頂，國人湧向外幣存款熱度已略降，其次，前四月美元對台幣微升0.1%，理應推升外幣存款成長，但同期外幣存款卻反向減少0.67%，顯示剔除匯率因素，外幣存款已呈現衰退。

為何外幣存款大退燒？銀行圈認為有三大主因：

一、美國去年至今已升息了20碼，推升美元定存大幅增加，光2022年外存就暴增了1.76兆元是史上最大增額，讓各銀行滿手外幣，但放款利率居高檔，壓抑企業外幣借款需求。

這使部分銀行開始減少吸收外幣存款，改善存款結構、降低資金成本，或是將滿手的美元存款，轉做換匯交易（swap）以彌補外幣放款動能趨緩的影響。

二、企業出口衰退，外幣週轉金需求弱化，出口廠商自國外收回的貨款規模也縮減、抑制外匯存款增幅。

若以台銀4月美元結算匯率30.71元來看，4月底外幣存款僅4,462.4億美元，較上月減少14.4億美元，換算美元計價的年增率也連三降到3.33%的今年低點，顯示外幣存款水位一路下降。

三、企業或民眾將美元定存，轉投資海外高息債券、外幣基金等其他理財商品，也讓整體外幣存款水位下滑。

據金管會數據顯示，前十大外幣存行中，4月單月就有四家銀行外幣存款較上月減少，前四月則是玉山銀一家出現衰退，較去年底外幣存款減少了37.89億元降到9,941.3億元。

若以年增率來看，兆豐銀年減10.4%是近兩年半低點，玉山銀也年衰退0.38%更是睽違近兩年來首見，一銀、北富銀年增各降到3.8%和0.7%更下探近三年半低點。